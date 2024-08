Blind niet de enige die ‘stopt’ bij Oranje: ‘Er zullen meer spelers ontbreken’

is zeker niet de enige routinier die tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland voor het laatst zijn opwachting heeft gemaakt in het Nederlands elftal. Dat verwacht Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad althans. De verslaggever weet vrijwel zeker dat het ook voor ‘stopt’ bij Oranje en plaatst zijn vraagtekens bij Stefan de Vrij, en .

Het is inmiddels ruim een maand na de teleurstellend verlopen halve finale tegen Engeland in Dortmund. Het Nederlands elftal had goede hoop in de verlenging af te kunnen rekenen met de formatie van coach Gareth Southgate, maar in de slotminuten ging het helemaal mis. Géén finale voor het elftal van trainer Ronald Koeman. Oranje zal de zure nasmaak van het mislopen van de finale zo snel mogelijk van zich af willen spelen. Dat kan volgende maand in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september).

Koeman brengt naar verluidt vrijdag zijn voorselectie voor die twee duels naar buiten. Wijffels verwacht de nodige veranderingen in de spelersgroep. Blind kondigde woensdag zijn afscheid als international aan en zal er zeker niet bij zijn. “Hij stopt nu na een goed gesprek met de bondscoach. En Blind is niet de enige international voor wie dat geldt. Vrijdag brengt Ronald Koeman zijn eerste voorselectie sinds het EK naar buiten en daarin zullen meer spelers ontbreken. Onder hen ook een paar routiniers die net als Blind afzwaaien, omdat Koeman doorselecteert”, zo schrijft Wijffels.

Volgens de verslaggever is het een zekerheid dat Wijnaldum zal ontbreken. De middenvelder kreeg van Koeman een nieuwe kans in het Nederlands elftal en verscheen tijdens het EK meermaals binnen de lijnen, maar liet niet zien in het veld nog een meerwaarde te zijn. “Voor het EK had Koeman gehoopt om anderhalf jaar met een zo vast mogelijke groep te kunnen werken. Maar daar kwam het tot zijn spijt nooit van, vooral door een stortvloed aan blessures. Nu start een nieuwe cyclus van twee jaar waarin hij hetzelfde beoogt. Het houdt in dat hij afwegingen maakt met aan de horizon dat WK over twee jaar”, zo klinkt het.

Naast Blind en Wijndal telde de (voor)selectie van Oranje voor het EK nog meer spelers die de dertig (ruim) zijn gepasseerd. “Ook bij spelers als De Roon (33) en De Vrij (32) zal Koeman afwegen of hij ze nog wil meenemen in het ‘2026-traject’. De Vrij, bij het EK nog basisspeler, zal er nu wel bij blijven. Bij De Roon schakelt Koeman normaliter door.” Volgens Wijffels zijn er vooralsnog geen signalen dat Virgil van Dijk (33) ‘afhaakt’. “Wie - vooralsnog - om een andere reden ontbreekt in de eerste voorselectie is Memphis Depay. De 30-jarige spits is clubloos sinds hij eind mei transfervrij de deur uitliep bij Atlético Madrid. Depay speelde een pover EK, dat hij ook nog met een blessure verliet, zijn zoveelste in de laatste paar jaar.”

