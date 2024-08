Blind krijgt wéér een vraag over terugkeer: zijn antwoord biedt Ajax-fans hoop

sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkeert bij Ajax. De verdediger, die op dit moment onder contract staat bij Girona, kwam al gedurende twee verschillende periodes uit voor de club uit Amsterdam. Na zijn vertrek naar Manchester United in 2014 maakte hij vier jaar later zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA, maar na onenigheid trok hij de deur eind 2022 weer achter zich dicht.

Blind zijn terugkeer bij Ajax pakte in eerste instantie heel goed uit. In het seizoen 2018/19 veroverde Ajax niet alleen de landstitel en de KNVB Beker, maar plaatste het zich ook op een haar na voor de finale van de Champions League. Ajax en Blind werden vervolgens ook in 2021 en 2022 kampioen van Nederland. Blind begon het seizoen 2022/23 nog wel als basisspeler in het team van trainer Alfred Schreuder, maar vlak voor de start van het Wereldkampioenschap in Qatar verdween hij uit het elftal. Het kwam daarna niet meer goed tussen Ajax en Blind en na het WK werd in onderling overleg besloten uit elkaar te gaan.

“Wie weet, ik weet het niet”, reageert Blind bij Radio 538 - Bas & Dylan op de vraag of het zou kunnen dat hij nog één keer het wit-rood-wit van Ajax aantrekt. “Ik voel me in ieder geval hartstikke fit. Ik speel lekker bij Girona”, zo klinkt het in het radioprogramma, dat Blind opbelde nadat hij via zijn Instagram zijn afscheid bij het Nederlands elftal had aangekondigd. Hoewel Ajax en Blind in 2022 niet goed uit elkaar gingen, heeft hij nog altijd hetzelfde goede gevoel bij de club. “De mensen bij Ajax en ik denk eigenlijk iedereen in de voetbalwereld weten dat ik een Ajacied ben, dat ik van de club hou en als er ooit weer een gesprek komt, dat ik daar altijd naar ga luisteren. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar op het moment ben ik gelukkig in Girona.”

Blind tekende na zijn vertrek bij Ajax een contract bij Bayern München. Daar werd hij kampioen van Duitsland, maar kwam hij eigenlijk niet in de plannen voor. Na een half jaar in Zuid-Duitsland te hebben gevoetbald trok hij naar Girona, de revelatie van vorig seizoen in Spanje. Girona eindigde op de derde plaats en kwalificeerde zich zodoende voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

