Kinderachtige reactie van Vinícius: Real Madrid-ster laat zich gaan tegen De Roon

Real Madrid-aanvaller heeft zich in de slotfase van de eerste helft van de UEFA Super Cup tegen Atalanta Bergamo van en vervelende kant laten zien. De Braziliaan stond overduidelijk op de voet van en kreeg daarvoor terecht een gele kaart. Vinícius was het echter niet eens met de scheidsrechter en vond dat De Roon zich aanstelde.

Atalanta Bergamo had in de eerste minuten de handen vol aan Real Madrid, dat met onder meer Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham en Vinícius een surplus aan kwaliteit op het veld heeft staan. De Italianen hadden veel overtredingen nodig om Real Madrid af te stoppen. Atalanta Bergamo groeide gaandeweg de eerste helft in de wedstrijd en richting de slotfase waren het juist de Spanjaarden die een aantal keer werden teruggefloten.

Eerst ontving Jude Bellingham een gele kaart nadat hij hard doorging op de doelman van Atalanta Bergamo en een paar minuten later werd Vinícius op de bon geslingerd. De Braziliaan kreeg een pass van Mbappé niet onder controle. In een poging de bal bij zich proberen te houden ging hij boven op de rechtervoet van De Roon staan. Vinícius was overduidelijk te laat, maar liet desondanks blijken dat hij het niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter om hem op de bon te slingeren. Vinicíus wees met een vinger naar De Roon en wilde hem daarmee ongetwijfeld duidelijk maken dat hij zich niet moest aanstellen. Op de beelden is echter te zien dat Vinícius een duidelijke overtreding begaat.

