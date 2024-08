Mbappé vernedert De Roon: pijnlijke actie gaat viraal

Voor kon de avond nog vóór de aftrap bij Real Madrid - Atalanta Bergamo al niet meer stuk, maar nadat het eerste fluitsignaal eenmaal had geklonken stond hij al snel weer met beide benen op de grond. had nog geen vijf minuten nodig om de Nederlander voor schut te zetten.

De ontmoeting tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo in de strijd om de UEFA Super Cup staat vooral in het teken van het debuut van Mbappé voor de Koninklijke. De Fransman maakte na vorig seizoen transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Real Madrid en maakt woensdagavond in Warschau zijn eerste officiële opwachting in het wit. Dat Mbappé zich tussen al die andere sterren als een kind in een snoepwinkel waant, bleek al na een paar minuten toen hij De Roon met een een technisch hoogstandje te kijk zette.

Volg de kraker tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo hier LIVE!

