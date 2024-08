Prachtig moment voor Marten de Roon voorafgaand aan Real Madrid - Atalanta Bergamo

beleefde woensdagavond voorafgaand aan de ontmoeting tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo in de strijd om de Europese Supercup ongetwijfeld een van zijn hoogtepunten als voetballer. De middenvelder van Atalanta en het Nederlands elftal betrad als aanvoerder het veld van het Nationaal Stadion in Warschau en droeg de beker van de Europa League met zich mee. De Italianen kroonden zich een paar maanden geleden tot winnaar van dat toernooi, maar De Roon kwam in de finale tegen Bayer Leverkusen niet in actie.

De Roon kwam vorig seizoen 46 keer uit voor Atalanta Bergamo, maar de belangrijkste wedstrijd ging aan zijn neus voorbij. De middenvelder had zich in de aanloop naar het treffen met Bayer Leverkusen geblesseerd en kon zijn ploeg daardoor niet helpen in de finale in Dublin. Een hard gelag voor De Roon, die vorig seizoen al de aanvoerdersband om zijn arm had. De Roon behoorde ondanks zijn blessure wél tot de selectie van Atalanta voor de finale tegen Bayer Leverkusen. De Duitsers waren de gedoodverfde favoriet, maar de Nederlander zag vanaf de zijkant hoe zijn ploeg de Duitse kampioen overdonderde. Atalanta won uiteindelijk met 3-0, waarmee ook De Roon zijn eerste hoofdprijs in de wacht sleepte.

Een paar maanden later treedt De Roon, nadat het Europees Kampioenschap in Duitsland ook aan zijn neus voorbij was gegaan, wél aan in een eindstrijd. De Roon heeft een basisplaats in de Supercup tegen Real Madrid, dat met een ijzersterke elf aan de aftrap verscheen. De Roon beleefde vóór de aftrap al een absoluut hoogtepunt. Hij mocht als aanvoerder van Atalanta de Europa League-trofee tonen aan de supporters in Warschau.

Dani Carvajal and Marten de Roon walk out holding the Champions League and Europa League trophies ahead of the UEFA Super Cup final 🏆🏆 pic.twitter.com/kMvg0OAEhU — ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2024 📸 - Carvajal taking the Champions League trophy out on the pitch, the Dutch Marten de Roon taking the Europa League trophy out on the pitch. pic.twitter.com/xS2uTqMIVR — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 14, 2024

