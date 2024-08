Social media ontploft na het zien van de opstelling van Real Madrid

maakt woensdagavond zijn officiële debuut in het shirt van Real Madrid. De Fransman heeft een basisplaats in de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Atalanta Bergamo. Op social media wordt reikhalzend uitgekeken naar de eerste minuten van Mbappé in dienst van de Koninklijke.

Het is een klein wonder dat Mbappé niet al veel langer speler is van Real Madrid. De Spanjaarden hadden in de zomer van 2021 180 miljoen euro over voor zijn komst, maar Paris Saint-Germain wilde ondanks diens aflopende contract niet meewerken aan een vertrek. Dan zou Real Madrid hem een jaar later wel op transfervrije basis naar Spanje halen, dacht men. Maar ook dat gebeurde niet. Mbappé zette tot verbazing van velen zijn handtekening onder een nieuw contract.

Twee jaar later tekende hij dan alsnog bij Real Madrid, dat geen transfersom hoefde te betalen voor de transfervrije Fransman. Real Madrid legde in het afgelopen seizoen beslag op de Champions League en heeft er in de persoon van Mbappé opnieuw een van de allerbeste spelers ter wereld bij. Trainer Carlo Ancelotti had immers al een selectie waar de kwaliteit vanaf druipt. Dat bewijst de basiself voor de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo wel.

Thibaut Courtois verdedigt het doel. De achterhoede wordt gevormd door Dani Carvajal, Eder Militão, Antonio Rüdiger en Ferland Mendy. Op het middenveld ontbreekt Eduardo Camavinga, die zich dinsdag op de afsluitende training blesseerde aan zijn linkerknie en daardoor naar verwachting zes tot zeven weken buitenspel staat. Ancelotti, die vanaf heden geen Toni Kroos (gestopt) meer tot zijn beschikking heeft, kiest voor Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni en Jude Bellingham. Voorin zijn er basisplaatsen voor Rodrygo, Vinicius Júnior en dus Mbappé.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

De ontmoeting tussen Champions League-winnaar Real Madrid en Europa League-winnaar Atalanta Bergamo, die wordt gespeeld in het Nationaal Stadion in Warschau (Polen), begint om 21.00 uur.

