Real Madrid maand voor sluiting klaar op transfermarkt, geen plannen voor verdedigende versterking

Real Madrid is niet van plan nog actie te ondernemen op de transfermarkt. Dat bevestigt trainer Carlo Ancelotti op de persconferentie voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen AC Milan. Er bestonden zorgen over de situatie centraal achterin bij de Champions League-winnaar, maar dat is volgens de oefenmeester niet nodig.

“Het team is nu compleet, we hebben geen plannen meer om andere spelers te contracteren”, snijdt Ancelotti het onderwerp aan. “We hebben Jesus Vallejo, we hebben David Alaba die terugkomt van een blessure en we hebben jonge spelers met veel kwaliteit die meetrainen. Ik denk dat we op die positie goed bezet zijn, zeker als Alaba weer terug is.” Real Madrid zou eerder deze zomer nog een poging hebben ondernomen om Leny Yoro los te weken bij Lille OSC, maar de verdediger vertrok uiteindelijk naar Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Modric plakt er nog een jaartje aan vast en krijgt mooie beloning van Real Madrid

Ook wat betreft uitgaande transfers verwacht Ancelotti dat het rustig blijft bij de Madrilenen. “Er staan geen vertrekken op de planning, want ik denk dat iedereen wil blijven.” Real Madrid nam tot dusver alleen afscheid van Joselu, Nacho Fernández, Rafa Marín en de gestopte Toni Kroos. In ruil daarvoor kwamen Endrick en Kylian Mbappé over naar het Santiago Bernabéu.

LEES OOK: Real Madrid doorbreekt magische grens: Champions League-winnaar draait recordomzet

Over de Braziliaanse aanvaller is Ancelotti erg te spreken. “Hij is erg jong, maar heeft ook veel kwaliteit. We vragen nog niet te veel van hem, aangezien het in zijn eerste week nog erg emotioneel voor hem is. Tegen Milan zal hij 45 minuten spelen. We zijn erg blij dat hij hier is”, besluit de oefenmeester.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absolute hoofdrol voor één Nederlander tijdens training Manchester United

Onder toeziend oog van honderden fans trainde Manchester United op de campus van universiteit UCLA in Los Angeles.