Modric plakt er nog een jaartje aan vast en krijgt mooie beloning van Real Madrid

staat ook komend seizoen onder contract bij Real Madrid. De Koninklijke maakt bekend via de officiële kanalen dat de 38-jarige Kroaat zijn aflopende contract bij de Spaanse Champions League-winnaar met een jaar heeft verlengd. Zodoende gaat Modric op voor zijn dertiende seizoen bij Real Madrid.

Volgens Fabrizio Romano wacht Modric zelfs nog een mooie beloning bij Real Madrid. De transferjournalist weet te melden dat de Kroaat de nieuwe aanvoerder wordt van De Koninklijke. Daarmee wordt hij de opvolger van Nacho, die na twaalf seizoenen zijn vertrek bij Real Madrid kenbaar maakte en de overstap maakt naar het Saudische Al-Qadsiah.

De contractverlenging van Modric hing al even in de lucht, aangezien voorzitter Florentino Perez na de Champions League-huldiging van Real Madrid al liet weten dat hij dacht dat Modric verbonden zou blijven aan de Spaanse grootmacht. Zelf deed Modric in die tijd een uitsprak van gelijk strekking. “Tot volgend seizoen, Madrista's", riep hij.

Modric is bij Real Madrid uitgegroeid tot een absoluut clubicoon. De afgelopen twaalf seizoenen speelde Modric maar liefst 534 voor De Koninklijke. Daarin was de centrale middenvelder goed voor 43 doelpunten en 83 assists. Daarnaast wist hij maar liefst 26 prijzen in de wacht te slepen met Real Madrid: Zesmaal de Champions League, vijfmaal de wereldbeker voor clubs, vier Europese Super Cups, vier landskampioenschappen, twee Copa del Reys en Vijf Spaanse Super Cups.

Op individueel niveau won Modric in 2018 de Ballon d’Or, de Best FIFA Player of the Year Award en werd hij uitgeroepen tot UEFA Player of the Year. Met de Kroatische nationale ploeg won Modric de Gouden Bal op het WK 2018 en de Bronzen Bal op het WK 2022.

