Real Madrid neemt afscheid van ‘Capitán’ die 26 prijzen wist te pakken

Nacho Fernández trekt na twaalf seizoenen de deur achter zich dicht bij Real Madrid, zo maakt de Champions League-winnaar bekend. De verwachting is dat de 34-jarige verdediger zijn carrière gaat vervolgen bij het Saudische Al-Qadsiah.

Nacho kwam op zijn tiende in de jeugdopleiding van Real Madrid terecht en maakte in 2012 zijn debuut in de hoofdmacht van De Koninklijke. De afgelopen twaalf seizoenen speelde de 34-jarige verdediger 364 wedstrijden voor Real Madrid. In dienst van de Spaanse topclub wist Nacho beslag te leggen op maar liefst 26 prijzen: zes maal de Champions League, vijf WK voor clubs, vijf Spaanse Super Cups, vier Europese Super Cups, vier landstitels en twee Copa del Reys.

Artikel gaat verder onder video

Voorziter Florentino Perez is lovend over het kind van de club. “Sinds hij als kind op onze jeugdacademie kwam, is Nacho altijd een voorbeeld van verbetering geweest voor iedereen en heeft hij de genegenheid, erkenning en bewondering van alle Madridistas gekregen. Real Madrid is en blijft zijn thuis", vertelt hij op de officiële website van Real Madrid.

Nacho zelf reageert in een emotionele brief op zijn vertrek bij Real Madrid. “Ik wil graag dat jullie mij herinneren als een jeugdspeler die alles gaf voor zijn club. Bedankt vanuit mijn hart.”

Nieuw avontuur in Saudi-Arabië

Hoewel het nog niet officieel bekend is waar Nacho komend seizoen zal spelen, heeft het er alle schijn van dat hij zijn carrière zal vervolgen bij het Saudische Al-Qadsiah. Volgens Fabrizio Romano overweegt de Spaanse verdediger die club serieus, ook vanwege het feit dat hij al een medische keuring heeft ondergaan bij de club. Al-Qadsiah werd afgelopen seizoen kampioen ophet tweede niveau en speelt daardoor komend seizoen in de Saudi Pro League.

🤍 C A P I T Á N 🤍#GraciasCapitán pic.twitter.com/cJN53HZDfJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe NOS-analist valt niet in de smaak: 'Hoe verzin je het om hem uit te nodigen?'

De NOS kiest tijdens het EK voor onconventionele voetbalanalisten in Studio Fußball.