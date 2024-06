Real Madrid-president komt na laatste fluitsignaal tegen Dortmund met nóg meer goed nieuws

Real Madrid verzekerde zich zaterdagavond ten koste van Borussia Dortmund van de eindzege van de Champions League en dat was niet het enige goede nieuws voor de formatie van trainer Carlo Ancelotti. President Florentino Pérez sprak na afloop van de finale op Wembley de verwachting uit dat bij Real Madrid blijft. De Kroaat is in het bezit van een aflopend contract, maar zet naar alle waarschijnlijkheid spoedig zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst.

Na de 0-2 overwinning van Real Madrid op Borussia Dortmund in de finale van de Champions League kan de blik in de Spaanse hoofdstad definitief op het nieuwe seizoen. De grote vraag is welke oudgedienden zullen blijven en wie de deur van het Santiago Bernabéu achter zich dicht zullen trekken. Toni Kroos heeft zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid zaterdagavond gespeeld. De Duitser zet na het Europees Kampioenschap in zijn thuisland een punt achter zijn loopbaan. Voor Modric is het einde daarentegen nog niet in zicht.

Artikel gaat verder onder video

De inmiddels 38-jarige Kroaat staat al sinds augustus 2012 onder contract bij Real Madrid en won met die club alles wat er te winnen viel, maar hij vindt het nog niet mooi geweest. De toekomst van Modric is al een tijdje onderwerp van gesprek en de voorbije weken werd duidelijk dat hij graag nog een jaar in de Spaanse hoofdstad blijft voetballen. De verwachting is dat hij na de zomer inderdaad nog te bewonderen is in het shirt van Real Madrid. “Ik denk dat Luka Modric bij ons blijft, ik denk dat hij nog een seizoen doorgaat”, werd president Pérez na afloop van de eindstrijd tegen Borussia Dortmund geciteerd door Fabrizio Romano.

Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde Italiaan staat er nog één ontmoeting tussen Real Madrid en Modric op het programma en is het daarna een kwestie van handtekeningen zetten. Modric droeg al 534 keer het shirt van Real Madrid. Waar hij de afgelopen jaren niet uit de basiself weg was te denken, moest hij in het voorbije seizoen vaker wel dan niet genoegen nemen met een reserverol. De Kroaat kwam ook tegen Borussia Dortmund als invaller binnen de lijnen. Dat geldt ook voor Lucas Vazquez. De Spanjaard is eveneens in het bezit van een aflopend contract, maar hij verklapte zaterdagavond dat het erop lijkt dat hij in Madrid blijft.

Achter de toekomst van Nacho staat nog een vraagteken. Het had er de afgelopen weken veel van weg dat de verdediger na dit seizoen zou gaan vertrekken bij Real Madrid, maar Pérez stelde zaterdagavond na het laatste fluitsignaal op Wembley dat hij niet weet wat Nacho gaat doen. De Spanjaard werd al in verband gebracht met een overgang naar Internazionale, maar Pérez zou het niet erg vinden als hij er nog een jaartje Real Madrid aan vastplakt.

🚨⚪️ Real Madrid president Florentino Pérez confirms: “I think Luka Modric will STAY with us”.



“I think he will continue for one more season”.



One final meeting and then it will be signed. 🏁 pic.twitter.com/Aqo6hYzG8h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024 🚨⚪️ Lucas Vázquez, expected to sign new deal at Real Madrid in the next days after pact made weeks ago.



Lucas confirms: “Yes, it looks like I’m gonna stay at Real Madrid!”. pic.twitter.com/IfLleso15V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen plaatst cryptische Instagram Story: speculaties over vertrek bij Nederlands elftal

Op Instagram deelt Ian Maatsen een Story die voor raadsels zorgt bij een ander land.