Ron Jans doet onthulling over PSV'er, die zich niet focust tijdens tactische trainingen

Ron Jans is benieuwd hoe zich verder gaat ontwikkelen bij PSV. De multifunctionele speler vertrok afgelopen zomer voor miljoenen van FC Utrecht naar de Eindhovenaren. Bij PSV worstelt Flamingo nog met zijn vorm, maar Jans denkt dat als de 21-jarige voetballer zich op bepaalde vlakken blijft ontwikkelen, PSV er veel plezier aan gaat beleven.

"Aan de bal heeft hij heel vaak de goede oplossingen, maar verdedigend is het best lastig", geeft Jans in het programma Studio Voetbal toe als de prestaties van Flamingo bij PSV besproken worden. Flamingo wordt de laatste periode regelmatig bekritiseerd, omdat hij defensief gezien wat steken heeft laten vallen: "Dat heeft ook te maken met de achterhoede, het is allemaal nieuw. Alleen Boscagli is er nog", benadrukt Jans.

De trainer van FC Utrecht ziet wel een groot verbeterpunt, als hij terugblikt op de periode van Flamingo bij de Domstedelingen: "Ik ben ook erg benieuwd hoe hij in tactische trainingen is, want bij ons vond hij dat niet zo leuk. Hij was dan niet gefocust en maakte hij ook vaak fouten. Als hij die stap maakt, dan denk ik dat hij een serieuze kandidaat is om bij PSV die rol (centrale verdediger, red.) te vervullen", stelt Jans.

Virgil van Dijk

Theo Janssen, ook te gast in het programma, maakte Flamingo mee bij Vitesse. De hoofdscout van de Arnhemmers denkt dat Flamingo iets meer van Virgil van Dijk moet leren: "Flamingo moet iets rustiger worden in de keuzes die hij maakt. Als hij gevaar ziet, gaat hij erop af. Hij is denk ik te fanatiek in de keuzes die hij maakt in het vooruit stappen. In potentie heeft hij heel veel, alleen is hij naar mijn mening nog te gretig. Hij zou iets meer rust moeten uitstralen", zegt Janssen, die vervolgens de vergelijking trekt met de in zijn ogen rustige Van Dijk: "Dan heeft hij heel veel voorwaarden om een goede verdediger te worden."

