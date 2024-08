Theo Janssen ziet Jordan Henderson bij Ajax als wissel iets heel opmerkelijks doen

Theo Janssen heeft met verbazing gekeken naar een aantal momenten van . De analist van de NOS zag de Engelse middenvelder in de uitwedstrijd van Ajax bij NAC Breda veel naast Francesco Farioli staan en zijn team coachen, wat hij apart vond. Iets soortgelijks zag de oud-middenvelder van Ajax ook al terugkomen in de voorbereiding van de Amsterdammers.

Janssen, die sowieso nog niet onder de indruk is van wat Francesco Farioli momenteel met Ajax laat zien, stipt aan tafel bij Studio Voetbal iets opmerkelijks van aanvoerder Jordan Henderson aan: "Die Henderson, de belangrijke man, zit nu op de bank. Daar zit hij te coachen, naast de trainer te staan en is hij aanwijzingen aan het geven. Dan denk ik waarom? Ga lekker zitten op de bank. Allemaal van die rare dingen zie ik nu gebeuren", legt Janssen uit.

Het is niet het enige moment van Henderson wat de analist van de NOS opviel: "Dat zag ik al bij de oefenwedstrijden die ik ging kijken van Ajax, toen zag ik Henderson de hele tijd met de trainer overleggen. Toen zag ik ze met elkaar praten over dingen, tactiek, dan dacht ik: als hij zo belangrijk is, dan staat hij in ieder geval elke wedstrijd in het veld. Dat is dus ook niet zo", besluit Janssen, die momenteel actief is als hoofdscout bij Vitesse.

