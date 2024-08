Kees van Wonderen maakt zich zorgen om Ajax: 'Het is superslecht voor Nederland'

Kees van Wonderen is van mening dat de situatie waarin Ajax zich inmiddels al twee seizoenen bevindt niet goed is voor de staat van het Nederlandse voetbal. De voormalig trainer van onder meer Go Ahead Eagles en sc Heerenveen ziet dat de Amsterdammers ook onder de nieuwe trainer Francesco Farioli ‘kwetsbaar’ zijn, maar volgens hem is dat zeker geen goed nieuws voor Nederland.

Ajax kroonde zich in 2022 nog voor de 36e keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland. De Amsterdammers namen vervolgens afscheid van succestrainer Erik ten Hag en zag ook een groot aantal sterkhouders vertrekken. Ajax gaf in de twee daaropvolgende jaren enorm veel geld uit aan nieuwe spelers en had ook verschillende trainers aan het roer staan. Prijzen pakken deed de club echter niet. Er moet heel wat gebeuren wil daar dit seizoen verandering in komen. De nederlaag bij NAC Breda bewees nog maar eens dat ook het ‘nieuwe’ Ajax van Farioli kwetsbaar is.

Dat stelt Van Wonderen zondagavond in Studio Voetbal althans. “Dat het gewoon heel kwetsbaar is en blijft”, zo reageert de momenteel clubloze trainer op de vraag van Sjoerd van Ramshorst over wat het zegt dat dit Ajax verliest van een NAC dat nog niet eens klaar zou zijn voor de Eredivisie. “En zeker als je de echte verschilmakers niet gebruikt of beperkt gebruikt. We hebben kunnen zien dat het dan heel moeizaam is.” Farioli koos er ook in de uitwedstrijd tegen NAC voor om zijn opstelling op veel posities te wijzigen. Ditmaal voerde hij liefst acht veranderingen door ten opzichte van het duel met Panathinaikos van afgelopen donderdag. Hoewel die niet goed uitpakten, zou Farioli het zo weer doen.

Het is aan de Italiaanse trainer om Ajax uit het diepe dal te krijgen. Volgens Van Wonderen is het te hopen dat de recordkampioen daar niet te lang in blijft hangen. “Daar hoeven we niet blij mee te zijn hoor”, zegt de oud-trainer van Go Ahead Eagles en sc Heerenveen over de huidige situatie in Amsterdam. “Het is superslecht voor Nederland als de topclub Ajax niet op die positie staat, want dat gaat uiteindelijk ook weer ten koste van”, zo klinkt het. Ajax eindigde in het seizoen 2022/23 nog als derde, in de voorbije jaargang moest het genoegen nemen met de vijfde plaats. De club begon het nieuwe seizoen nog met een 1-0 overwinning op Heerenveen, maar in speelronde 2 ging het dus al mis.

