Perez kijkt met grote verbazing naar Ajax en trekt zeer pijnlijke conclusie

Kenneth Perez heeft zich donderdagavond na afloop van de return tussen Ajax en Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League verbaasd over de vreugde-explosie in Amsterdam. De formatie van coach Francesco Farioli slaagde er niet in de 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd over de streep te trekken. Er moesten strafschoppen aan te pas komen. Ajax trok uiteindelijk na 34 penalty’s aan het langste eind. De vreugde was enorm, maar volgens Perez geeft dat aan ‘hoe diep’ de club is gezonken.

Ajax was er alles aan gelegen zich te kwalificeren voor een Europees hoofdtoernooi. De gevallen grootmacht verzekerde zich als nummer vijf van de Eredivisie van een ticket voor de vierde voorronde van de Europa League. Ajax was daarin te sterk voor Vojvodina. In de derde voorronde wachtte een dubbele ontmoeting met Panathinaikos. Na de gelukkige 0-1 zege in Griekenland moest Ajax in eigen huis flink aan de bak. Het doelpunt van Steven Berghuis in Athene leek lang het verschil te maken, maar in de laatste minuten ging het toch nog mis.

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Na een spectaculaire en zenuwslopende strafschoppenreeks trok Ajax uiteindelijk aan het langste eind. De selectie en supporters waren door het dolle heen. Perez heeft er met veel verbazing naar zitten kijken. “Ik dacht dat er een huldiging was op het Museumplein, maar die bleek er niet te zijn”, reageert Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN heel cynisch op de blijdschap in Amsterdam. “Ik vind wel dat donderdag aangeeft hoe diep Ajax is gezonken. Je kwalificeert je voor de play-offs van de Europa League, speelt tegen een best wel slechte tegenstander. Ik snap wel dat de euforie groot is na 34 strafschoppen, maar de explosie van emotie en blijdschap daarna…”

Perez trekt een vergelijking met de situatie van een paar jaar geleden. Toen Ajax zich tussen 2018 en 2022 jaarlijks kwalificeerde voor het hoofdtoernooi van de Champions League en Feyenoord al blij was als het een ronde verder kwam in de UEFA Conference League. “Waarvan Ajax dacht: moet je daar nou blij mee zijn? Ik vind dit echt wel een goed beeld geven van waar Ajax is beland. Wij kennen Ajax allemaal, en dat is tot het stuitende aan toe, als: de Champions League winnen is het doel en voor minder doen we het niet. Dan is dit wel even iets anders.”

Jan Joost van Gangelen probeert Perez nog op andere gedachten te brengen. Volgens de presentator is het niet zo gek dat Ajax na zo’n doldwaze strafschoppenreeks zó uitbundig feestviert. Perez blijft echter bij zijn standpunt: hij vindt de reactie in Amsterdam overdreven. “Het was heel leuk, maar je kunt ook denken: wacht even, wij zijn Ajax, we hebben van een best wel slechte tegenstander verloren (het was 0-1 na 120 minuten, red.) en we moesten strafschoppen nemen. Je mag wel blij zijn, daar niet van. Maar dit was echt extreem wat mij betreft, zeker als je kijkt naar waar ze normaal gesproken voor staan.”

