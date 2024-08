Kranten staan versteld van ‘bizarre climax’ Ajax: ‘Krankzinnig, ongekend en zelden vertoond’

Ajax wist zich donderdagavond op bizarre wijze te plaatsen voor de play-offronde van de Europa League. De Amsterdammers rekenden middels een strafschoppenreeks van 34 penalty’s, met vijf reddingen van Remko Pasveer, af met Panathinaikos. Ook de ochtendkranten wisten niet wat ze zagen.

Het Algemeen Dagblad spreekt van een ‘bizarre climax’. “Ajax heeft zich na een krankzinnige penaltyreeks gekwalificeerd voor de play-offs van de Europa League”, leest het. Ajax mocht daarin Pasveer met vijf reddingen bedanken, maar had het duel volgens de ochtendkrant veel eerder naar zich toe moeten trekken. “Steven Berghuis op de lat, Mika Godts op de paal en Chuba Akpom met de ene na de andere kopbal. Kans op kans miste Ajax. Het leek allemaal niet veel uit te maken, tot de 89ste minuut.”

“Pasveer zette Ajax meteen op koers voor de eerste gewonnen serie ooit in Europees verband”, vervolgt het over de strafschoppenserie. De doelman stopte de inzet van Daniele Mancini, waardoor Brobbey het duel met de vijfde penalty van Ajax kon beslissen, maar hij miste. “Het werd nog vele malen gekker, maar ook Traoré en Baas faalden toen iedereen voor de bank en op de tribune klaar stond om te ontploffen.” Na een nieuwe misser van Brobbey was het Anton Gaaei die Ajax de zege bezorgde.

Ook De Telegraaf zag een ‘krankzinnige strafschoppenreeks’ in de Johan Cruijff ArenA, waarmee Ajax het zichzelf ‘onnodig moeizaam’ maakte. Francesco Farioli begon het duel zonder Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Bertrand Traoré, maar de Amsterdammers wisten wel goed spel op de mat te leggen. “Na het eerste kwartier was de thuisclub heer en meester en werd na een geduldige opbouw een aantal vloeiende aanvallen op de mat gelegd. Youri Baas was met al zijn balverlies een dissonant”, is de krant kritisch.

“Ongekend en zelden vertoond was deze ontknoping in de Johan Cruijff ArenA”, begint De Volkskrant. “Al die strafschoppen. De serie was de apotheose van een avond die niet ten einde leek te komen. Het zij gezegd: soms swingde Ajax donderdag tegen Panathinaikos.” Toch was dit volgens de krant niet het hele duel het geval. “Soms oogde het spel ouderwets verschrikkelijk”

