Opmerkelijk: Mario Been hekelt ‘heel goedkoop’ gedrag van Ajax-speler tegen Panathinaikos

Mario Been heeft zich zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN kritisch uitgelaten over . De analist verwijt de routinier en aanvoerder van Ajax ‘goedkoop gedrag’ tegen Panathinaikos.

Ajax bereikte afgelopen donderdag ten koste van Panathinaikos de play-offs van de Europa League. De Amsterdammers wonnen na een bloedstollende strafschoppenserie, waarin Anton Gaaei uiteindelijk de beslissende penalty benutte.

LEES OOK: Ajax officieel ‘verlost’ van eerste banneling

Artikel gaat verder onder video

Henderson onthulde na afloop in gesprek met Ziggo Sport dat Gaaei had verzocht om de beslissende strafschop te nemen en dat hij daarmee instemde, nadat Panathinaikos de voorlaatste strafschop van de serie had gemist. “Ze misten en ik zei tegen Anton: ‘Ga ervoor. Pak de glorie. Zorg dat je scoort.’ En om eerlijk te zijn is hij waarschijnlijk ook een betere penaltynemer dan ik. Hij verdient de glorie ook. Hij werkt hard, hij speelde dit weekend goed en hij is een topgozer. Hij wilde graag de kans om de wedstrijd te beslissen. Dat was belangrijk voor hem, voelde ik aan”, zei Henderson onder meer.

Been is twee dagen later opvallend kritisch op Henderson. De analist vindt dat de Engelsman zijn verantwoordelijkheid had moeten pakken en de strafschop zelf had moeten nemen in plaats van de relatief onervaren Gaaei. “Als je zoveel ervaring hebt en je hebt in de grootste competitie van de wereld gespeeld… 500 wedstrijden voor Liverpool… En dan de bal afschuiven op Gaaei, die een heel jaar lang... Nou, ik vind dat wel heel goedkoop”, verzucht Been.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

Een basisspeler van Ajax 'moet eigenlijk weg', stelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert.