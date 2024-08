Ajax officieel ‘verlost’ van eerste banneling

zet zijn carrière voort bij Torino, zo maakt Ajax bekend middels een persbericht. De linksback vertrekt op huurbasis, met een optie tot koop, naar Italië, waardoor de Amsterdammers ‘verlost’ zijn van de eerste banneling.

Sosa speelt dus in ieder geval komend seizoen in de Serie A. Donderdag wist transferjournalist Rudy Galetti al te melden dat Ajax tot een overeenkomst was gekomen met Torino. De Amsterdammers bevestigen dat het gaat om een huurdeal met optie tot koop. Het is niet bekend hoe hoog die koopoptie is. Thijs Zwagerman van ESPN had wat dat betreft tegenvallend nieuws voor de Ajax-fans.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans verbijsterd door Farioli: één verbannen speler mag absoluut niet vertrekken

De Kroaat werd vorig seizoen op Deadline Day voor acht miljoen euro naar Amsterdam gehaald door Sven Mislintat. De 26-jarige verdediger kwam over van VfB Stuttgart en tekende een contract tot medio 2028. Sosa kende een zeer matige periode in de Johan Cruijff ArenA. De linkspoot wist nauwelijks te overtuigen, maar kon aan het einde van het seizoen toch rekenen op interesse vanuit verschillende hoeken van Europa. Ook Giovanni van Bronckhorst had volgens Turkse media interesse.

LEES OOK: VI komt met belangrijke update over komst Rugani naar Ajax

De keuze is dus gevallen op Torino, de nummer negen van het afgelopen Serie A-seizoen. De Italianen huren Sosa met een optie tot koop. Daarmee is de eerste speler die Francesco Farioli uit de selectie zette vertrokken. Om ruimte vrij te maken in de overvolle selectie van de Amsterdammers verwees Farioli Sosa enkele weken geleden naar Jong Ajax.

Sosa begon zijn loopbaan bij Dinamo Zagreb, waar hij uiteindelijk doorbrak in het betaalde voetbal. Vervolgens maakte hij de stap naar Stuttgart, dat in dat seizoen degradeerde naar de 2. Bundesliga. Sosa bleef de club trouw, promoveerde, en speelde uiteindelijk nog drie seizoenen bij de Duitse club. Afgelopen jaar kwam de Kroaat vijfentwintig keer uit voor Ajax. Hij was goed voor vier assists.

Andere Ajax-bannelingen nog niet vertrokken

Ook Silvano Vos, Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal en Naci Ünüvar werden door Ajax in de etalage gezet. De Amsterdammers hopen deze vier spelers nog van de hand te doen, waardoor er ruimte zal ontstaan in het salarishuis.

Ajax, Borna Sosa, and Torino FC have reached an agreement on the player's loan to the Italian club.



Good luck, Borna! 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henderson legt uit waarom Gaaei de beslissende penalty nam bij Ajax

Dat Anton Gaaei de beslissende penalty nam bij Ajax - Panathinaikos, was opvallend.