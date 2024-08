‘Ajax krijgt flinke tegenvaller te verwerken in transfer Borna Sosa’

De koopoptie in de verhuur van door Ajax aan Torino is een stuk lager dan acht miljoen euro, zo weet Thijs Zwagerman van ESPN. Daarnaast zijn de Italianen niet verplicht deze optie te lichten, waardoor de kans aanwezig is dat de Kroaat komende zomer terugkeert in Amsterdam.

Donderdag kwam naar buiten dat Sosa zijn carrière gaat voortzetten bij Torino. De Italianen huren de Kroaat voor een seizoen van Ajax, dat hem liever definitief van de hand had gedaan. Wel is er een koopoptie in de overeenkomst opgenomen. De Telegraaf meldde dat deze acht miljoen euro bedraagt, het bedrag dat de Amsterdammers vorig jaar voor de linksback betaalden. Volgens Zwagerman valt deze som echter een stuk lager uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-banneling maakt meteen naam: ‘Debuteren met een goal, geweldig’

“Hij was zelf al een tijdje akkoord, maar het lag heel erg bij de clubs”, vertelt Zwagerman in Tekengeld van ESPN. “Ajax wilde hem het liefst verkopen om inkomsten te genereren. Dat is niet gelukt, want het wordt een huurdeal met een koopoptie.” Toch valt deze koopoptie volgens de journalist een stuk lager uit dan gehoopt. “Het ligt beduidend lager dan de acht miljoen die Ajax vorig jaar voor hem heeft betaald.”

LEES OOK: Jack van Gelder komt in De Oranjezomer met update over Ajax en Weghorst

Vervolgens vraagt Anco Jansen of Torino de koopoptie verplicht moet lichten, waarop Zwagerman aangeeft dat dit niet het geval is. “Het is niet een hele lekkere deal. Maar we hebben het al vaker aangestipt: Ajax zit niet in een heel makkelijke situatie. Zelf gemaakt, mede door de uitspraken van Alex Kroes. Spelers verbannen uit het eerste elftal. Dan zet je ze in de etalage, dan ga je echt niet meer de hoofdprijs voor ze krijgen.” Toch komt er niet enkel slecht nieuws bij de transfer van Sosa kijken. “Er komt in ieder geval ruimte in het salarishuis, want dat was wel nodig.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Supporters van Ajax schelden Feyenoord uit tijdens duel met Panathinaikos

Supporters van Ajax zongen tijdens de wedstrijd tegen Panathinaikos over Feyenoord.