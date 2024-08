Ajax-banneling maakt meteen naam: ‘Debuteren met een goal, geweldig’

kan terugkijken op een geweldig debuut voor Girona. De 19-jarige Amsterdammer, die eerder dit jaar vertrok bij Ajax ondanks meerdere pogingen om zijn contract open te breken, maakte donderdagavond in de eerste competitiewedstrijd tegen Real Betis twintig minuten voor tijd zijn opwachting en was meteen trefzeker. Daarmee bezorgde Misehouy de ploeg van onder andere Daley Blind een belangrijk punt (1-1).

Misehouy doorliep verschillende jeugdelftallen van Ajax en was in de afgelopen seizoenen een van de smaakmakers in Jong Ajax. De aanvallende middenvelder speelde uiteindelijk 44 wedstrijden voor het beloftenelftal, goed voor elf doelpunten en vier assists. Het was niet de vraag óf, maar wanneer hij zijn debuut voor Ajax 1 zou gaan maken. Dat kwam er echter niet. Ajax deed Misehouy en zijn entourage meerdere voorstellen om zijn contract open te breken, maar van een akkoord kwam het niet.

Ajax was het begin dit kalenderjaar al beu. Misehouy ging nog wel mee op trainingskamp naar Spanje, maar werd eind januari verbannen van het trainingsveld en mocht ook geen wedstrijden meer spelen voor Jong Ajax. De Amsterdammer tekende begin juli een contract bij Girona, dat hem tot de zomer van 2028 heeft vastgelegd. Zijn debuut voor Girona zal Misehouy in elk geval niet snel vergeten. Girona is de nummer drie van het afgelopen seizoen in Spanje en was er alles aan gelegen de nieuwe jaargang goed te beginnen, maar dreigde op bezoek bij Real Betis meteen tegen een nederlaag aan te lopen.

LEES OOK: Ajax-talent Misehouy plaatst veelzeggend bericht na keiharde verbanning bij Ajax

Een vroeg doelpunt van Marc Bartra leek voor het verschil te gaan zorgen, maar zo’n twintig minuten voor tijd was daar Misehouy. Twee minuten na zijn invalbeurt schoot hij op aangeven van Iker Almena van dichtbij binnen. Daarmee zorgde de Amsterdammer voor een 1-1 eindstand. Bovendien is hij nu de jongste Nederlandse doelpuntenmaker in La Liga sinds het begin van deze eeuw (19 jaar en 28 dagen).

