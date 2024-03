Ajax-talent Misehouy plaatst veelzeggend bericht na keiharde verbanning bij Ajax

heeft al een maand geen wedstrijden gespeeld namens Ajax, waardoor de aanvallende middenvelder het mist om op het veld te staan. Ajax heeft Misehouy verbannen bij trainingen van Ajax 1 en wedstrijden van Jong Ajax, aangezien het talent zijn contract niet wil verlengen.

Op 22 januari kwam Misehouy (18) voor het laatst in actie namens Jong Ajax in het duel tegen FC Groningen (0-1 verlies). Sindsdien behoort het talent van de Amsterdamse club niet meer tot de wedstrijdselectie van Jong Ajax en mag hij niet meer meetrainen met Jong Ajax. Op sociale media heeft de aanvallende middenvelder van zich laten horen, nadat hij al weken geen wedstrijden meer heeft gespeeld: "Mis het spel", schrijft Misehouy op Instagram bij een video waarop beelden van hem in het shirt van Ajax te zien zijn.

Artikel gaat verder onder video

Dat Ajax ervoor heeft gekozen om een keihard standpunt in te nemen en Misehouy te verbannen, heeft te maken met de contractsituatie van de middenvelder. Ajax is al lange tijd bezig om de achttienjarige voetballer langer aan zich te binden, maar dat loopt alles behalve goed: "Misehouy zegt perspectief te missen vanuit Ajax, terwijl binnen de club geluiden klinken dat de speler steeds nieuwe eisen neergelegd heeft die vooral betrekking hebben op gegarandeerde speelminuten in Ajax 1", schreef Voetbal International onlangs.

Op dit moment lijkt het erop dat Misehouy in de zomer transfervrij de deur uitloopt op Sportpark de Toekomst en hij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Ajax kiest er daarom voor om andere spelers, die volgend seizoen wel onder contract staan in Amsterdam, de kans te geven in Jong Ajax. Misehouy lijkt voor de beloftenploeg van de Amsterdammers niet meer in actie te komen als de contractsituatie niet wijzigt. Dit seizoen kwam hij dertien keer in actie op het tweede niveau van Nederland en toonde hij met zeven doelpunten én drie assists aan op dat niveau moeiteloos mee te kunnen.