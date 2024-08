Nieuw probleem voor PSV: volgende basisspeler wil vertrekken

In navolging van Jordan Teze en Oliver Boscagli heeft ook zijn vertrekwens kenbaar gemaakt bij de PSV-leiding. De Argentijnse doelman wil nog vóór 2 september een transfer maken naar Atlético Madrid. Dat schrijft De Telegraaf woensdagmiddag althans. Benítez werd eerder deze zomer al in verband gebracht met de Spaanse topclub, maar toen wilde PSV (nog) niet meewerken aan een vertrek.

Het zijn turbulente weken voor PSV. De formatie van coach Peter Bosz is de competitie met zes punten uit twee wedstrijden goed begonnen, maar buiten het veld is het zeer onrustig. Teze heeft zijn transfer naar AS Monaco sinds deze week te pakken, Boscagli heeft een vertrekeis en nu heeft ook Benítez ‘zijn vinger opgestoken’. Dat schrijft De Telegraaf. “De doelman heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Atlético Madrid. Die club meldde zich eerder in de window al met een bod voor de Argentijnse keeper in Eindhoven, dat door PSV toen terzijde werd geschoven, maar heeft Benítez nog niet uit het hoofd gezet”, zo klinkt het.

PSV nam Benítez in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. Toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij maakte van de Argentijn meteen zijn eerste doelman. Benítez kan ook onder Bosz rekenen op een basisplaats. Vorig seizoen verscheen hij 46 keer binnen de lijnen en hield hij twintig keer zijn doel schoon. Dit seizoen moest Benítez in drie wedstrijden al zes keer vissen. PSV heeft dringend behoefte aan defensieve versterking en is naar verluidt druk bezig met de komst van nieuwe verdedigers, maar moet nu dus ook vrezen voor een vertrek van z’n goalie. Volgens De Telegraaf ligt het nieuwe bod van Atlético Madrid rond de vier miljoen euro. Eerder deze zomer werd een Spaans voorstel van zo’n tweeënhalf tot drie miljoen euro nog van tafel geveegd.

