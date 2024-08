Driessen walgt en pakt drie spelers aan: 'Treurig, veel huilie-huilie doen en de onbegrepene spelen'

Valentijn Driessen is totaal niet te spreken over de manier waarop , en zich deze transferwindow opstellen. Koopmeiners wordt al tijden in verband gebracht met een transfer naar Juventus en verschijnt inmiddels al een paar weken niet op het trainingsveld van Atalanta Bergamo om een transfer te forceren, terwijl Boscagli en Benítez niets liever willen dan vertrekken bij PSV.

Koopmeiners heeft een geweldig afgelopen seizoen achter de rug en hoopt dat te verzilveren met een transfer naar Juventus. De aanvallende middenvelder zou met Atalanta Bergamo bij zijn laatste contractverlenging mondeling de afspraak hebben gemaakt bij een mooie transfersom te mogen vertrekken, maar zijn huidige werkgever wil er vooralsnog niet aan meewerken. Tot ergernis van Koopmeiners, die zich mentaal niet in staat voelt om te trainen. Driessen walgt van de manier waarop zijn landgenoot met de situatie omgaat. “Koopmeiners heeft een doorlopend contract tot medio 2026 in Bergamo. Zodoende bepaalt Atalanta of het meewerkt en onder welke voorwaarden het ‘ja’ zegt tegen Juve. Misschien niet leuk, maar het contract is door beide partijen met het volle verstand getekend”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Driessen noemt het daarom ‘treurig’ dat ‘spelers overgaan tot werkweigering, veel huilie-huilie doen, de onbegrepene spelen en hun werkgever standaard beschuldigen afspraken niet na te komen’. Volgens de verslaggever kunnen spelers die azen op een vertrek maar tegengehouden worden door hun club beter aan de bel trekken bij hun zaakwaarnemer. “Het gaat dan altijd om mondelinge afspraken. De crux is dat spelers en zaakwaarnemers weten dat deze situatie vroeg of laat aan de orde komt, maar daar nooit op anticiperen middels ontbindende contractvoorwaarden. Muitende spelers zouden beter aan de bel kunnen trekken bij hun zaakwaarnemer, die ‘vergeten’ is ontbindende transferclausules op te nemen zoals gelimiteerde transfersommen tijdens de contractperiode.”

Driessen verwacht dat het uiteindelijk wel tot een transfer van Koopmeiners naar Juventus komt. Hij betreurt het wel voor de Oranje-international dat hij na drie succesvolle jaren in Bergamo door de achterdeur zal vertrekken. “Doodzonde en treurig dat Koopmeiners niet als een volwassen kerel met opgeheven hoofd en zijn contractverplichtingen nakomend naar Turijn vertrekt. En hij en zijn zaakwaarnemer Karel Jansen geen ontbindende transferclausules laten opnemen in zijn nieuwe contract bij Juve. Over drie jaar wacht eenzelfde toneelstukje als Koopmeiners naar de Premier League wil verkassen”, zo voorspelt Driessen.

PSV

De verslaggever begrijpt dat clubs zich als werkgevers ‘hard opstellen’. Hij is van mening dat PSV dat de komende periode moet blijven doen. Jordan Teze kreeg met zijn transfer naar AS Monaco uiteindelijk wat hij wilde, maar als het aan Driessen ligt, dan steekt PSV een stokje voor een vertrek van Boscagli en Benítez. “Met een eenjarig contract kan PSV nog een transfersom ontvangen, maar sportief kan de clubleiding zulke transfers niet toestaan. Trainer Peter Bosz moet al voor drie van de vijf verdedigende posities vervangers zoeken. Boscagli en Benítez zijn te belangrijk bij prolongatie van de landstitel en om geen modderfiguur te slaan in de Champions League. Sportief succes levert op termijn financieel veel meer op dan de transfersommen die PSV nu kan incasseren voor Boscagli en Benítez.”

