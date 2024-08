Oranje-international beleeft ‘regelrechte horrorzomer’: ‘Hij is voor iedereen volstrekt onbereikbaar’

beleeft ongeacht de afloop een ‘regelrechte horrorzomer’. Dat stelt verslaggever Marcel van der Kraan van De Telegraaf althans. Koopmeiners heeft met Atalanta Bergamo een historisch seizoen achter de rug en hoopte zijn aandeel daarin te verzilveren met een transfer naar Juventus, maar zijn huidige club wil vooralsnog niet meewerken aan een vertrek. Koopmeiners kan het inmiddels al even niet meer opbrengen om te trainen en zou zelfs ‘voor iedereen volstrekt onbereikbaar’ zijn.

Koopmeiners maakte in de zomer van 2021 de overstap van AZ naar Atalanta en groeide in Bergamo al snel uit tot een bepalende speler. Hij beleefde in het afgelopen seizoen zijn absolute hoogtepunt. Atalanta moest in de finale van de Coppa Italia weliswaar z’n meerdere erkennen in Juventus, maar kwalificeerde zich via de nacompetitie rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League en ging er ten koste van Bayer Leverkusen met de eindzege van de Europa League vandoor. Met vijftien doelpunten en zeven assists in 51 wedstrijden had Koopmeiners een groot aandeel in dat succes.

De Oranje-international hoopte die lijn door te trekken naar het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar wegens een blessure ging dat toernooi aan zijn neus voorbij. Volgens Van der Kraan de ‘ommekeer’ na zo’n geweldig seizoen. “Het uitzicht op een gigantische transfer naar zijn ‘droomclub’ gaf Koopmeiners de motivatie om zich vol op zijn herstel te richten en na de zomer topfit bij zijn nieuwe club Juventus te beginnen. De leiding van ‘Juve’ ham hem immers verzekerd dat er een absoluut miljoenenbod op hem zou worden uitgebracht en dat hij een van de belangrijkste mannen wordt in het nieuwe elftal van trainer Thiago Motta”, zo schrijft de verslaggever woensdag.

Koopmeiners had Atalanta vorig jaar al kunnen verlaten. Napoli was bereid ver te gaan voor de oud-speler van AZ, maar de club uit Bergamo stak een stokje voor een transfer naar de kampioen van 2023. Atalanta zou Koopmeiners, die zijn contract verlengde tot medio 2027, vervolgens hebben beloofd na het afgelopen seizoen wél mee te werken als er een miljoenenbod voor hem zou komen. “Tot grote ergernis van Koopmeiners en Juventus weigerde Atalanta mee te werken aan een transfer. De biedingen zijn intussen diverse keren verhoogd en gaan op dit moment richting de 60 miljoen euro. Het betekent dat Atalanta dik 45 miljoen euro winst kan maken op de speler die het in 2021 voor 14 miljoen euro bij AZ weghaalde. Al weken zit er geen beweging in de zaak”, zo klinkt het echter.

‘Volstrekt onbereikbaar’

Wat nu? Volgens Van der Kraan is er voor Koopmeiners bij Atalanta een ‘onwerkbaar klimaat’ ontstaan. “Hij is door trainer Gian Piero Gasperini meerdere keren zwart gemaakt in de media. Bovendien is hem een jaar lang voorgehouden dat hij deze zomer mocht vertrekken als zich een grote club zou melden. Die toezegging kan men zich nu plots niet meer herinneren.” Koopmeiners is ‘letterlijk en figuurlijk ziek van de hele zaak’, zo klinkt het. “Hij is op dit moment voor iedereen volstrekt onbereikbaar. Hij heeft de start van de competitie in de Serie A al gemist en moet afwachten wanneer hij weer kan voetballen. Dat laatste hoopte hij nog steeds in Turijn in het shirt van Juventus te doen.”

