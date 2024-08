'PSV zet ook groeibriljant van RB Salzburg op lijstje om defensie te versterken'

Het is er PSV veel aan gelegen om nog voor het sluiten van de transfermarkt de verdediging te versterken. Door de blessure van Sergiño Dest, het vertrek van Jordan Teze en de interesse in Olivier Boscagli en Jerdy Schouten is de spoeling achterin erg dun bij de ploeg van Peter Bosz. , verdediger van RB Salzburg, zou bij de Eindhovenaren op het lijstje staan.

Eerder werd al bekend dat PSV interesse heeft in Ko Ikatura. Volgens BILD zou er zelfs al een bod van 11,5 miljoen euro op tafel liggen voor de 27-jarige verdediger van Borussia Mönchengladbach. Naar verwachting zou de Duitse club vijftien miljoen willen ontvangen voor de Japanner.

Als Gladbach en PSV er niet uit komen, zullen de Eindhovenaren Oumar Solet proberen los te weken van RB Salzburg, zo weet het Eindhovens Dagblad. Solet is een 24-jarige Fransman die sinds medio 2020 bij de Oostenrijkse ploeg speelt. Hij kwam over van Olympique Lyon. In Salzburg is Solet een vaste waarde, al kampt hij wel meermaals met fysieke malheur. Vorig seizoen kwam hij daardoor maar tot 1.612 speelminuten in de competitie; hij miste elf duels volledig.

PSV geeft de voorkeur aan Ikatura, die volgens de club voetballend beter zou zijn. Daardoor is Solet op dit moment tweede keus en niet officieel benaderd. Voor de linksbackpositie kijken de Eindhovenaren naar Nicola Zalewski van AS Roma.

