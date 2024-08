Johan Derksen ziet Brian Priske een speler wegpesten en iets lachwekkends doen

Johan Derksen is uiterst kritisch op Feyenoord-trainer Brian Priske. De Deense oefenmeester speelde zondag met de Rotterdammers voor de tweede keer in de Eredivisie gelijk en kent daarmee een teleurstellende seizoenstart. Derksen ziet Priske binnen en buiten het veld gekke dingen doen.

In het programma Vandaag Inside gaat de besnorde analist los op Priske. Dat de trainer ervoor kiest om na de iedere wedstrijd met zijn gehele selectie in de middencirkel bij elkaar gaan staan, schiet bij het boegbeeld van het programma in het verkeerde keelgat: "Er komt een vent uit Denemarken en die gaat dit soort lachwekkende dingen doen voor de bühne. Onzin! De spelers moeten dit ook niet doen en de leiding moet dit ook niet accepteren", stelt Derksen. René van der Gijp liet eerder op de dag al weten niets te begrijpen van het reflecteren van Priske met zijn spelers op het veld.

Niet alleen dit ritueel van Priske staat Derksen niet aan, maar ook de tactische keuzes van de oefenmeester kunnen de analist niet bekoren: "Dit is dezelfde man die de beste keeper (Justin Bijlow) van Nederland wegpest uit De Kuip, omdat hij voor de reservekeeper (Timon Wellenreuther) kiest. En hij haalt de beste speler van Feyenoord (Quinten Timber) van het veld", doelt Derksen op de wissel van Timber in de 68e minuut van het duel tegen Sparta: "Dat denk ik: wat moet ik met zo'n man! Het is Duits, die Peter Hyballa bij NEC deed dit ook", weet Derksen nog.

