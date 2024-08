René van der Gijp ziet 'poppenkast' bij Feyenoord en roept op tot een ingreep

René van der Gijp vindt het een 'poppenkast' dat Feyenoord-trainer Brian Priske na afloop van iedere wedstrijd met zijn selectie op het veld reflecteert op hetgeen wat heeft plaatsgevonden, zo geeft de analist maandag aan in zijn podcast KieftJansenEgmondGijp. De analist van Vandaag Inside vindt dat Feyenoord het ritueel van de Deense coach moet afschaffen.

In de opening van de podcast KieftJansenEgmondGijp maken Wim Kieft en Van der Gijp duidelijk geen voorstander te zijn van het reflecteren van een wedstrijd op het voetbalveld: “Het is een poppenkast", stelt Van der Gijp op het moment dat Kieft het ritueel van Priske bij Feyenoord ter sprake brengt. “Ik zeg niet dat hij een kuttrainer is, maar hij is wel veel minder dan Slot. De voltallige spelersgroep moet zo’n ritueel na de wedstrijd afschaffen. Je moet na de wedstrijd gewoon het publiek bedanken dat zij gekomen zijn", vindt de analist.

Kieft is het daarmee eens. De voormalig aanvaller vindt het belachelijk dat Feyenoord er tegenwoordig voor kiest om met de gehele selectie bijeen te komen in de middencirkel, na afloop van iedere wedstrijd: "Ja natuurlijk man, doe nou eens even normaal! Wat staan ze nou allemaal in de middencirkel te doen?", vraagt Kieft zich hardop af. Het tweetal begrijpt niets van de keuze van Priske, die er zelf wel een duidelijke uitleg voor had.

"Ik denk dat het heel fijn is om direct na afloop van de wedstrijd samen te komen. De mindset weer op orde brengen na de wedstrijd en ze vlug een of twee dingen meegeven die ik in mijn hoofd heb. Zo hebben ze een klein beetje het gevoel hoe ik de wedstrijd zie na afloop, maar het is ook om de binding te houden. Of je nu wint, verliest of gelijkspeelt, blijf of verdrietig bent: blijf samen", zei Priske onlangs op een persconferentie.

