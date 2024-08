'Feyenoord-speler heeft het aanzien van Priske een beetje beschadigd'

Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad denkt dat de reactie van na diens wissel in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam trainer Brian Priske de komende week nog weleens zou kunnen achtervolgen. De Deense opvolger van Arne Slot haalde Timber halverwege de tweede helft naar de kant en daar was de Oranje-international zicht- en hoorbaar niet over te spreken.

Na een matige eerste helft had Feyenoord het in het eerste kwartier na de rust iets beter voor elkaar tegen Sparta. De ploeg van Priske kwam via Timber op gelijke hoogte en hoopte door te kunnen drukken voor de winst. Maar snel na de gelijkmaker van Timber ontving Ramiz Zerrouki zijn tweede gele en dus een rode kaart, waardoor hij voortijdig mocht gaan douchen. Priske haalde niet lang daarna onder meer Timber naar de kant. Daar was de speler niet van gediend. Toen hij zich realiseerde dat hij naar de kant moest riep hij luid en duidelijk ‘hoezo?!’ richting de kant en na afloop liet hij nogmaals weten niet blij te zijn met zijn wissel.

LEES OOK: Van der Vaart vermoedt dat spelers van Feyenoord nieuwe man 'helemaal niks vinden'

Timber zwakte dat na zijn interview met ESPN wat af, maar Gouka denkt dat het ‘kwaad’ op dat moment al geschied was. “Op het veld gaan er ook dingen fout waarvan je in eerste instantie misschien denkt dat het goed doet. Dat merkte ik ook wel een beetje bij Timber, die tijdens zijn eerste interview aangaf dat hij helemaal niet blij was met zijn wissel, maar in zijn tweede en derde interview dat al een beetje terugnam. Maar dan is het kwaad misschien al geschied”, zo klinkt het in de AD Voetbalpodcast. Volgens Gouka heeft Timber met zijn actie ‘het aanzien van de trainer een beetje beschadigd’. “Omdat dit, wat op televisie ook al werd benoemd, onder Slot nooit gebeurde.”

“Dan krijg je een paar minuten later misschien het idee: dat had ik niet zo moeten doen. Maar in de voetballerij werkt het nou eenmaal zo dat de eerste indruk staat en daar gaan mensen natuurlijk mee aan de slag”, zo weet Gouka. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de manier waarop er naar Priske wordt gekeken. “Als er de komende dagen wat meer misgaat, dan zullen ze toch zeggen: hij grijpt daar niet in. Terwijl ik juist hoor dat Priske best wel iemand is die op zijn strepen kan gaan staan en veel dingen eist van de spelers. Maar het blijkt gewoon heel erg moeilijk voor hem om Slot op te volgen en daar had hij gewoon resultaten bij moeten hebben.”

Goede resultaten blijven vooralsnog uit. Feyenoord verzekerde zich weliswaar ten koste van PSV van de eindzege van de Johan Cruijff Schaal, maar liet in de Eredivisie al tweemaal punten liggen. Na het 1-1 gelijkspel tegen promovendus Willem II werd er weliswaar gewonnen van PEC Zwolle (1-5), maar in de derde speelronde volgde op bezoek bij Sparta opnieuw puntenverlies (1-1). Daardoor heeft Feyenoord nu al vier punten minder dan het nog foutloze PSV.

