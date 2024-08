Van der Vaart vermoedt dat spelers van Feyenoord nieuwe man 'helemaal niks vinden'

De spelers van Feyenoord zijn niet enthousiast over Brian Priske, zo vermoedt Rafael van der Vaart. De nieuwe trainer wekte zondag onbegrip bij , die het oneens was met zijn wissel tegen Sparta Rotterdam (1-1).

De middenvelder leek niet te begrijpen dat hij halverwege de tweede helft naar de kant werd gehaald. Toen Timber doorhad dat hij naar de kant moest, stond hij stil op het veld en vroeg hij onder meer ‘hoezo?’ De maker van de 1-1 werd vervangen door Neraysho Kasanwirjo, terwijl tegelijkertijd Gijs Smal werd vervangen door debutant Chris Nadje.

Commentator Vincent Schildkamp viel de onvrede van Timber ook op. “Hij had dolgraag blijven staan, maar trainer Brian Priske is voorzichtig met Timber. Hij wordt met de pest in zijn lijf naar de kant gehaald.” Timber had een gele kaart op zak: die pakte hij vier minuten voor zijn wissel.

Van der Vaart trekt zijn conclusies na de wisselbeurt. “Toen Timber zo reageerde na zijn wissel, dacht ik: volgens mij vinden ze het helemaal niks, die nieuwe trainer. Dat gebeurde niet onder Slot. Als hij iemand wisselde, ging de speler gewoon naar de kant, klaar. Het was een heel apart moment”, zegt de analist van Studio Voetbal. Collega-analist Pierre van Hooijdonk keek ook op van de wissel. “Timber was de enige die het niveau haalde.”

