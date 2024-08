Gezicht van Luka Ivanusec 'staat op onweer' na Sparta - Feyenoord (1-1)

Na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) moesten diverse wisselspelers van Feyenoord sprintjes trekken over het veld. Hoewel dat gebruikelijk is, spreekt analist Danny Koevermans van ESPN zijn afkeuring erover uit.

Na afloop van de stadsderby ging het even over Quinten Timber, die met onbegrip reageerde toen hij naar de kant werd gehaald tijdens de tweede helft. “Niet alleen Timber was gefrustreerd, maar we zagen net ook de wisselspelers, onder meer Luka Ivanusec, bij hen stond het gezicht ook op onweer”, zei verslaggever Sinclair Bischop.

Koevermans reageerde: “Ik zei net tegen Karim (El Ahmadi, red.): ik ben blij dat ik in deze tijd niet meer speel. Daar word je toch helemaal gek van? Dat je na de wedstrijd nog al die sprintjes moet doen…”

“Je hebt al de pest erin dat het 1-1 wordt en dat je niet bent ingevallen, al waren sommige van die wisselspelers wel ingevallen. Zelfs Giménez (die een basisplaats had, red.) zag ik nog even”, aldus de voormalig aanvaller van onder meer Sparta.

