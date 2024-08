Ergernis bij Vandaag Inside om Sierd de Vos: ‘Die had volgens mij een mix van xtc op’

Het commentaar van Sierd de Vos bij de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax kan op weinig goedkeuring rekenen bij Vandaag Inside. Zowel Wilfred Genee, Nico Dijkshoorn als Johan Derksen ergerden zich aan de commentator. René van der Gijp is echter fan van De Vos.

“Slechtste man van de wedstrijd, wil ik ook nog wel even noemen, was Sierd de Vos”, begint Dijkshoorn aan tafel bij Vandaag Inside. “Die had volgens mij een mix van xtc op. Het was ongehoord gisteren”, is hij kritisch. Derksen deelt de mening van zijn tafelgenoot. “Sierd is niet geschikt om wedstrijden te doen. Sierd is een filmpjesmaker, dat kan hij leuk. Maar een serieuze wedstrijd? Zoveel verstand als Alex Pastoor van voetbal heeft, zo weinig heeft Sierd verstand van voetbal. Hij blijft steken in zijn grappen”, aldus Derksen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Enorm enthousiasme van Sierd de Vos over Ajax-speler leidt tot ergernis bij kijkers

Van der Gijp kan zich echter niet in de kritiek vinden. “Ik ben fan van Sierd”, reageert hij, waarna Dijkshoorn daarop ingaat. “Ik heb er ook wel om gelachen, weet je wel René. Maar het is gewoon voor de honderdste keer dat hij een naam niet kan uitspreken, hij mist hele stukken van de wedstrijd. Ik heb al honderd keer gehoord dat als je lekker ravioli wil eten, dat je in de Steenstraat in Antwerpen moet zijn. Gewoon midden in de wedstrijd van Ajax.”

LEES OOK: Sierd de Vos zorgt tijdens Panathinaikos - Ajax voor ergernis en wordt in de rust gecorrigeerd

Als het aan Derksen ligt dan geeft De Vos binnenkort geen commentaar meer bij Ziggo. “Mag ik als abonnee van Ziggo ook gewoon een commentator hebben die van de hoed en de rand weet? En niet een mislukte cabaretier”, vervolgt hij kritisch, waarna Genee benadrukt dat De Vos binnenkort 65 wordt. “Ik heb hem gisteren nog via een telefoontje gefeliciteerd”, reageert Derksen. “Ik heb meteen de hoop uitgesproken dat hij dan misschien wel volwassen wordt”, vervolgt Derksen, waarna die hoop snel de grond ingeboord wordt. “Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Sierd is Sierd”, aldus Genee. Derksen beaamt dat. “Ik kan ook wel om hem glimlachen, maar een hele wedstrijd is te veel”, is de analist kritisch.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen: ‘Een verschrikking, maar ik neem zo’n mevrouw niets kwalijk’

Johan Derksen: "Ja, het is een verschrikking, maar aan de andere kant: kijk, ik neem zo’n mevrouw ook weer niets kwalijk, die heeft een foutje gemaakt."