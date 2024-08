Sierd de Vos zorgt tijdens Panathinaikos - Ajax voor ergernis en wordt in de rust gecorrigeerd

Waar Ajax in de eerste helft van de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League prima voor de dag kwam, slaagde Sierd de Vos er een stuk minder in te imponeren. De commentator van Ziggo Sport ging regelmatig in de fout. Zo haalde hij niet alleen Jordan Henderson en Kenneth Taylor een aantal keer door elkaar, maar bracht hij ook foutieve informatie over de temperatuur in Athene.

“We begrijpen dat Sierd de Vos op de kijkhuis steevast roept dat het hier 37 graden is”, zo tweet Ajax Life tijdens rust van het duel tussen Panathinaikos en Ajax. Het is zeker warm in Athene, maar De Vos drijft er een beetje in door. “Misschien in zijn bezemkast, want dat is echt een tikje overdreven. Het is hier nu zo’n 29 graden. Evengoed warm, daar niet van”, wordt de commentator gecorrigeerd door het officiële account van de Supportersvereniging Ajax.

Het is niet de enige reden waarom de naam van De Vos gedurende het treffen in Athene voorbijkomt op social media. In de eerste helft bleek hij meermaals moeite te hebben de Ajax-spelers van elkaar te onderscheiden. Vooral Henderson en Taylor, die samen met Kian Fitz-Jim het Amsterdamse middenrif vormen, zouden volgens de commentator nogal veel van elkaar weg hebben. “Als Sierd de Vos nog één keer Taylor en Henderson door de war haalt gaat de afstandsbediening door de tv”, zo deelt iemand zijn frustraties op X.

Het is voor iemand zelfs reden om De Vos uit te dagen een speler bij zijn juiste naam te noemen. “Challenge impossible”, zo klinkt het echter. Overigens zijn er ook wel degelijk complimenten voor de commentator. Een opmerking over Ajax-doelman Remko Pasveer wordt door in elk geval één kijker zeer gewaardeerd. “Het is een beetje oom Remko met zijn neefjes’, zoals altijd weer geniaal die Sierd de Vos”, leest het.

