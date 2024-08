Feyenoord komt met blessure-update: drietal hervat groepstraining, zomeraanwinst 'enkele weken' out

Feyenoord komt via de officiële kanalen met een update over de verschillende blessures in de selectie van trainer Brian Priske. De Stadionclub bevestigt voorlopig niet te kunnen beschikken over linksback Hugo Bueno, maar komt wel met positief nieuws over en twee andere spelers.

Bueno debuteerde in de tweede speelronde van het nieuwe seizoen, in het uitduel bij PEC Zwolle (1-5). De Spanjaard, die dit seizoen wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, was in Zwolle verantwoordelijk voor de assist bij de 0-1 van Igor Paixão, maar ontbrak afgelopen weekend in de stadsderby tegen Sparta. Feyenoord bevestigt de berichtgeving van Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) en schrijft op de clubsite dat de back vanwege een spierblessure meerdere weken niet inzetbaar is.

Daar staat tegenover dat Trauner de groepstraining heeft hervat. De Oostenrijkse centrale verdediger raakte tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij voor zijn land scoorde in de groepswedstrijd tegen Polen (1-3 winst), geblesseerd aan zijn bovenbeen. Priske mag daarnaast ook Bart Nieuwkoop en Antoni Milambo weer verwelkomen op het trainingsveld.

Komende zondag staat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Of de wedstrijd in De Kuip doorgang kan vinden, is echter hoogst onzeker. Door een aangekondigde politiestaking is de kans levensgroot aanwezig dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een streep zet door het treffen met de rivaal uit Amsterdam. Er klinken geluiden dat de burgervader vandaag (dinsdag) een knoop zal doorhakken over het doorgaan van het duel.

