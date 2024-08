Feyenoord zonder zomeraanwinst tegen Ajax: 'Spierblessure houdt hem wel even aan de kant'

Mocht De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax komende zondag überhaupt doorgaan, dan kan trainer Brian Priske sowieso niet beschikken over één van zijn zomeraanwinsten. Linksback , die afgelopen weekend de stadsderby tegen Sparta ook al aan zich voorbij moest laten gaan, kampt met een spierblessure en lijkt voorlopig niet in actie te kunnen komen.

Feyenoord nam de 21-jarige Bueno deze zomer op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers. De Spanjaard voorziet in de behoefte aan een extra optie aan de linkerkant van de defensie, aangezien Marcos López is verhuurd aan FC Kopenhagen en Quilindschy Hartman nog volop aan het revalideren is van zijn zware knieblessure.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Giménez na afketsen Nottingham-transfer gelinkt aan Europese topclub: 'Onderhandelingen reeds opgestart'

Vorige week maakte Bueno in het uitduel bij PEC Zwolle (1-5) zijn debuut in het shirt van de Rotterdammers. De huurling had een basisplaats, maar werd na ruim een uur afgelost door concurrent Gijs Smal. In Zwolle leverde Bueno de assist bij de 0-1 van Igor Paixão. Afgelopen weekend ontbrak hij echter op Het Kasteel, waar Feyenoord voor de tweede keer in drie Eredivisiewedstrijden punten morste (1-1).

LEES OOK: Johan Derksen ziet Brian Priske een speler wegpesten en iets lachwekkends doen

Het doorgaan van Feyenoord - Ajax is door een aangekondigde politiestaking hoogst onzeker. Mocht de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb echter groen licht geven, dan is Bueno er dus niet bij, schrijft Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka op X. "De Spanjaard heeft een spierblessure die hem wel even aan de kant houdt", weet de clubwatcher.

Mochten burgemeester Aboutaleb en ‘de driehoek’ vandaag besluiten om Feyenoord-Ajax, ondanks het staken van politie, toch te laten doorgaan, dan ontbreekt Hugo Bueno sowieso bij de Rotterdammers. De Spanjaard heeft een spierblessure die hem wel even aan de kant houdt. #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) August 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been laat zijn licht schijnen over een potentiële uitgaande transfer bij Feyenoord.