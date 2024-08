Politievakbond gaat in op staking rond Klassieker: 'Het is gewoon een ereschuld'

Ramon Meijerink, de voorzitter van politievakbond ACP, geeft in Vandaag Inside tekst en uitleg over de aangekondigde staking rond De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De wedstrijd tussen de beide rivalen staat komende zondag op het programma, maar of die doorgang kan vinden is door de acties hoogst onzeker.

De vakbond is het vooral te doen om de leeftijd waarop politiefunctionarissen met pensioen kunnen, legt Meijerink uit in de SBS-talkshow. "Het vak vraagt zóveel van je, het wordt ook steeds complexer. Kijk al die mensen met die mobieltjes, het wordt steeds complexer. Op een gegeven moment kun je het gewoon niet meer uitoefenen. Leeftijd telt dan wel gewoon, daarvoor komt op een gegeven moment een vroegpensioen. Zwaar werk vraagt heel veel voor je, fysiek maar ook mentaal."

LEES OOK: Verweij vreest voor Klassieker: 'Anders kan die wedstrijd gewoon niet gespeeld worden'

Over de pensioenleeftijd van agenten wordt al maanden onderhandeld met het kabinet, maar is tot op heden geen overeenstemming bereikt. Vandaar dat acties, zoals het neerleggen van het werk rond De Klassieker, volgens Meijerink noodzakelijk zijn: "Je ziet dat de urgentie mist. Hoe kan het nou zo zijn dat je al maandenlang vraagt: 'Kom nou eens even uit de startblokken en kom met concrete voorstellen'. Want we gaan niet actievoeren omdat we denken 'We gaan even met zijn allen actievoeren', dat is niet waarom je in de publieke sector werkt. Maar als je ziet dat die urgentie mist, ontkom je er niet aan dat je een keer actie moet gaan voeren."

LEES OOK: Van Hanegem luidt zeven dagen voor De Klassieker tegen Ajax de noodklok bij Feyenoord

"Dus als zij niks voorstellen, dan gaan jullie dus staken zondag?", vraagt tafelgast Özcan Akyol vervolgens aan Meijerink. "Als morgen de minister zegt: 'We zijn eruit en we hebben het geregeld', dan zou een actie niet meer nodig hoeven zijn. Maar ik verwacht dat dat niet gebeurt", aldus de vakbondsbestuurder.

Bekijk hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen baalt van 'ontzettend lullige samenloop van omstandigheden' bij Vandaag Inside

De uitzending van Vandaag Inside begint met een kleine verrassing.