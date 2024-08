Van Hanegem luidt zeven dagen voor De Klassieker tegen Ajax de noodklok bij Feyenoord

Willem van Hanegem uit zijn zorgen over Feyenoord. De formatie van coach Brian Priske liet zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam al voor de tweede keer dit seizoen punten liggen. Feyenoord speelt over zeven dagen De Klassieker tegen Ajax. Vorig seizoen eindigde die wedstrijd in 6-0, maar Van Hanegem moet nu nog maar zien of de Rotterdammers hun rivaal opnieuw kunnen verslaan.

Feyenoord begon het seizoen met een 1-1 gelijkspel tegen Willem II en liep daardoor meteen achter de feiten aan. PSV won zaterdagavond met 1-7 bij Almere City, waardoor Feyenoord wist wat het op bezoek bij Sparta te doen stond: winnen. Dat lukte echter niet. Van Hanegem ziet weinig aanknopingspunten voor Priske en zijn manschappen. De voormalig prof is niet onder de indruk van wat Santiago Giménez - die nog kan vertrekken naar Nottingham Forest - laat zien, maar is evenmin te spreken over de rest van het elftal.

“Het probleem voor Brian Priske is dat het lang niet alleen bij Giménez stokt bij Feyenoord. Het middenveld van Feyenoord, dat kan zo niet”, zo leest het in de column van Van Hanegem op de website van het Algemeen Dagblad. “Ramiz Zerrouki kan Feyenoord niet sturen, dat is wel gebleken. Dat hij rood kreeg, kun je ook Priske een beetje aanrekenen.” Zerrouki speelde een matige eerste helft, waarin hij al tegen een gele kaart was aangelopen. Na de rust kreeg hij vlak na de gelijkmaker van Quinten Timber zijn tweede, waardoor hij voortijdig mocht gaan douchen. Volgens Van Hanegem had Priske moeten ingrijpen.

“Die had in de rust aan Zerrouki gevraagd of hij er vertrouwen in had dat hij geen tweede gele kaart zou krijgen. Als Priske had gevraagd of Zerrouki zelf vond dat hij goed speelde, had hij waarschijnlijk ook ja gezegd”, waarmee Van Hanegem aangeeft dat je spelers ‘daar gewoon niet op kunt vertrouwen’. “Er is waarschijnlijk niemand die zegt ‘ik denk dat ik straks weer geel krijg trainer’. Voor zijn kaart was er al een moment bij een counter van Sparta en toen hield hij ook al even vast en had het fout kunnen gaan.” Van Hanegem ziet meer reden tot zorg voor Feyenoord. “Feyenoord wil in het hoogste tempo spelen maar ik zie het tegenovergestelde.”

Van Hanegem begrijpt niet dat doelman Timon Wellenreuther in de slotfase alle tijd nam voor een doeltrap en dat Calvin Stengs ‘op z’n gemak’ naar de cornervlag liep. “Ik vond dat veelzeggend”, zo klinkt het. De volgende wedstrijd voor Feyenoord is De Klassieker tegen Ajax. Vorig seizoen was Feyenoord de grote favoriet en dat zal over zeven dagen niet anders zijn. Maar waar de Stadionclub de eeuwige rivaal in april nog werkelijk van het veld blies, voorziet Van Hanegem nu een lastige wedstrijd. “Ajax is ook nog geen machine, maar ik moet nog zien of Feyenoord wint zondag in De Klassieker. En dat is wel nodig want je bent al vier punten kwijt.”

