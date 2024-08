Naast Wijndal en Vos vertrekt mogelijk nóg een overbodige speler bij Ajax

en zijn mogelijk niet de enige spelers die deze week nog vertrekken bij Ajax. zou de club uit Amsterdam eveneens nog kunnen inruilen voor een buitenlands avontuur. Mike Verweij maakte eerder op de dinsdagavond al melding van het persoonlijke akkoord tussen Ajax en Weghorst, de ‘concrete’ interesse van twee clubs in Wijndal en meldt nu ook nog de mogelijke overgang van Ünüvar naar Espanyol.

LEES OOK: Ajax bereikt persoonlijk akkoord met Weghorst over contract voor meerdere seizoenen

Artikel gaat verder onder video

De aanvallende middenvelder, die eventueel ook als aanvaller uit de voeten kan, streek al op jonge leeftijd neer in de jeugdopleiding van Ajax. Na meerdere jeugdelftallen te hebben doorlopen en in de Keuken Kampioen Divisie kennis te hebben gemaakt met professioneel voetbal, debuteerde hij begin 2020 in Ajax 1. Ünüvar was bij zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Spakenburg meteen trefzeker vanaf de stip. Het leek het begin van iets moois, maar een definitieve doorbraak in de hoofdmacht zou er niet komen.

Trabzonspor en FC Twente

Ajax verhuurde Ünüvar in het seizoen 2022/23 al aan Trabzonspor en vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor FC Twente. Ünüvar scoorde uitgerekend tegen Ajax, maar echt indruk maken in Enschede deed hij niet. Na 25 wedstrijden voor FC Twente, goed voor vier doelpunten en drie assists, keerde hij begin deze zomer terug in Amsterdam. Al snel werd duidelijk dat er voor hem geen rol was weggelegd in de plannen van Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester zette Ünüvar terug naar Jong Ajax, samen met Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal, Silvano Vos en de inmiddels vertrokken Borna Sosa (Torino).

Waar Wijndal zich kan verheugen op de ‘concrete’ interesse van Real Valladolid en Stade Brest en Vos op het punt staat te vertrekken naar AC Milan, verkast Ünüvar mogelijk naar Espanyol. Volgens Verweij melden bronnen rondom Ajax de ‘concrete’ interesse van de Spaanse club, die al een voorstel deed om Ünüvar op huurbasis over te nemen. Ajax zou de dribbelaar het liefst definitief van de hand willen doen, maar zowel de optie huur als koop liggen op tafel. Ünüvar zelf staat in elk geval open voor een overstap naar Espanyol, dat zich een paar maanden geleden verzekerde van een terugkeer in LaLiga na een jaar op het tweede niveau te hebben gespeeld. Ünüvar heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2026 en verdient naar verluidt een jaarsalaris van zo’n één miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'We zijn met Ajax in gesprek of we de samenwerking nog wel willen verlengen'

Er komt mogelijk een einde aan een samenwerkingsverband van Ajax, dat één topspeler heeft opgeleverd.