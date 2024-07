Alex Kroes is duidelijk en zet met Ajax streep door komst van 27-jarige verdediger

speelt komend seizoen in ieder geval niet in het shirt van Ajax, zo schrijft Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International op X. Volgens de journalist was de verdediger van competitiegenoot NEC wel in beeld, maar nu niet meer. Ajax lijkt zich te richten op het vastleggen van centrumverdediger Daniele Rugani.

Volgens Voetbal International was de bedoeling van Ajax om spoedig voor stabiliteit te zorgen in de achterhoede. Dat zou het makkelijkst gaan met Nederlandse spelers, die ook op de hoogte zijn van de manier van voetballen van Ajax. Daarom is de naam van NEC-verdediger Sandler ook gevallen in Amsterdam. De verdediger maakte een goed seizoen door bij de Nijmegenaren, maar van concrete interesse is geen sprake geweest. Dat zal komende zomer ook niet gaan gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

"Sandler is geen optie meer voor Ajax. Dat was hij wel", maakt VI-journalist Van Duijn duidelijk aan nieuwsgierige Ajax-supporters op X. Ajax lijkt zich niet langer te richten op een Nederlandse centrale verdediger, maar op een Italiaan. Woensdag werd volgens diezelfde Van Duijn, na berichtgeving in enkele Italiaanse media, duidelijk dat Ajax Juventus-verdediger Rugani op de korrel heeft om naar de Johan Cruijff ArenA te komen.

Een probleem voor Ajax is dat het moet betalen voor Rugani, aangezien de ervaren centrumverdediger nog onder contract straat in Turijn. Ondanks dat Juventus wil meewerken aan een vertrek, heeft Ajax eigenlijk meer geld nodig om zaken te doen met de Oude Dame.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.