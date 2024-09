'Ontevreden' Alex Kroes moet Ajax-fans ernstig teleurstellen met harde boodschap

Deadline Day lijkt voor Ajax uit te lopen op een rustig einde van de transferwindow, zo geeft Alex Kroes aan tegenover ESPN. De technisch directeur van de Amsterdammers laat weten dat er op dit moment ‘bar weinig’ speelt op de laatste dag van de transfermarkt. Ook is hij ontevreden over de afgelopen maanden op het gebied van transfers.

Kroes verwacht dat er geen inkomende of uitgaande transfers meer gaan plaatsvinden bij Ajax. “Ook geen Benjamin Tahirovic of Owen Wijndal?”, vraagt Cristian Willaert van ESPN zich af. “Laat ik het zo zeggen: dat speelt al enige tijd, maar er breekt niks door. In sommige landen is de markt nog wel even open, maar de kans wordt wel kleiner dat ze vertrekken”, is Kroes eerlijk.

De ‘td’ is niet tevreden over de afgelopen transferperiode bij Ajax. “Ik heb lang volgehouden om spelers niet te verhuren omdat ik ze wilde verkopen, maar dat is niet gelukt. Ik heb bakzeil gehaald”, zegt Kroes, die ook de financiële doelstelling niet behaald zag worden. Ajax wilde namelijk honderd miljoen euro binnenhalen deze transferperiode, maar dat is zeker niet gelukt.

“Je hebt ook met mensen te maken. Soms kun je ze wel verkopen, maar zegt de speler zelf: ik blijf nog even”, zegt Kroes. Wel slaagde Ajax erin om Wout Weghorst naar de club te halen. De spits werd, ondanks de financiële beperkingen, overgenomen van Burnley. “Hij kan ons denk ik helpen in doelpunten en in de topsportcultuur. Brian Brobbey, Chuba Akpom en Wout Weghorst kunnen we allemaal goed gebruiken”, zegt de td, die de komst van Weghorst niet als kapitaalvernietiging ziet. “Nee, de waarde van Brobbey gaat volledig door zichzelf bepaald worden, als hij presteert zoals hij kan presteren, is dat goed voor Brobbey zelf en voor Ajax.”

