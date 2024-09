Farioli voerde al gesprekken met transfervrije optie voor Ajax: 'Soort club waar ik naar op zoek ben'

In de zoektocht naar een vervanger van zou Ajax het nog een keer kunnen proberen bij . De linkspoot zit na zijn vertrek bij PEC Zwolle een paar maanden geleden nog altijd zonder club. Namli bevestigt in gesprek met ESPN dat een overgang naar Ajax afgelopen zomer al een mogelijkheid was, maar de Amsterdammers toen nog besloten niet met hem in zee te gaan.

Namli was in het afgelopen seizoen de grote uitblinker bij PEC. Met doelpunten en assists had hij een groot aandeel in de handhaving van de club uit Zwolle. PEC had hem dan ook graag langer binnenboord gehouden, maar Namli maakte er geen geheim van graag een stap hogerop te zetten. Ajax informeerde in een vroegtijdig stadium van de transferwindow al naar de transfervrije Namli. Voetbal International meldde medio juli dat Ajax en Namli zelfs al in gesprek waren over een contract, maar de Amsterdammers dat uiteindelijk ‘op de lange baan schoven, omdat er eerst andere spelers aangetrokken moesten worden’.

Namli voerde gesprekken met Ajax

Ajax presenteerde in Daniele Rugani, Bertrand Traoré en Wout Weghorst drie nieuwe spelers. De club had in de persoon van Kamaldeen Sulemana graag nog een vervanger van Bergwijn aangetrokken, maar de FIFA stak daar een stokje voor. De Amsterdammers oriënteren zich momenteel op transfervrije opties, waarvan Namli er één is. De oud-speler van naast PEC Zwolle ook Sparta Rotterdam en sc Heerenveen bevestigt dat Ajax belangstelling heeft getoond. “In het begin van de window had ik gesprekken met Ajax. Dat is het soort club waar ik naar op zoek ben. Ik heb met Alex Kroes een heel goed gesprek gehad. Hij kwam heel goed op mij over”, zo is Namli lovend over de technisch directeur van Ajax.

Volgens Namli waren Kroes en hij het eens over welke rol hij kon gaan vervullen in Amsterdam. “Ik heb vervolgens ook met de trainer gesproken. Uiteindelijk heeft Ajax gekozen om wat anders te doen en dat is hun goed recht”, zo klinkt het. Namli werd afgelopen zomer ook in verband gebracht met FC Twente en FC Utrecht. Een ‘terugkeer’ bij PEC behoorde eveneens tot de mogelijkheden. Namli is op dit moment nog clubloos. Hij werd woensdagavond door ESPN al naar voren geschoven als een optie voor Ajax om alsnog een vervanger van Bergwijn aan te trekken.

