Van Hanegem dolenthousiast over Feyenoord-nieuweling: 'Een goede aankoop, serieus'

Willem van Hanegem heeft zich verdiept in Feyenoord-aankoop In-beom Hwang en is laaiend enthousiast. De Kromme zag de middenvelder, die overkwam van Rode Ster Belgrado, donderdag aan het werk namens Zuid-Korea tegen Palestina (0-0) en concludeert dat directeur Dennis te Kloese een uitstekende aanwinst binnen heeft weten te halen.

Feyenoord bewaarde de 'grootste' aankoop van de voorbije transferperiode tot Deadline Day. Maandag, op de kop af vijf dagen nadat de eerste geruchten over Hwang vanuit Servië doorsijpelden, werd duidelijk dat de Rotterdammers liefst 8,5 miljoen euro neertellen om de middenvelder over te nemen van Rode Ster. Hwang heeft in De Kuip zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract.

Van Hanegem had direct een goed gevoel bij Hwang, zegt hij in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad. "Dat moet een heel goede speler zijn", dacht het clubicoon van Feyenoord direct. Zijn vermoedens werden bevestigd toen hij Hwang aan het werk zag met zijn nationale ploeg: "Je bent nieuwsgierig en dan zie je gewoon dat het een heel goede speler is. Een goede aankoop van Feyenoord, serieus", klinkt het lovend.

Deze zomer nam Feyenoord afscheid van Mats Wieffer, die voor een clubrecord van 30 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion verkaste. Ook Yankuba Minteh, die vorig seizoen door Feyenoord werd gehuurd van Newcastle United, komt nu uit voor The Seagulls, terwijl Lutsharel Geertruida voor 25 miljoen werd verkocht aan RB Leipzig. Van Hanegem vindt het vertrek van de drie basisspelers een ware aderlating voor Feyenoord en is daarom extra verheugd door de komst van Hwang. "Een intelligente speler, sterk, technisch, dat is fijn", omschrijft hij de nieuwe middenvelder. "Want hoewel er maar drie spelers weg zijn, voelt het alsof er acht weg zijn", besluit Van Hanegem.

