Ajax vindt oplossing in onverwachte hoek: 'Als de trainer het vraagt...'

wil Ajax helpen bij het vinden van een oplossing op de linksbuitenpositie. Door de late uitgaande transfer van Steven Bergwijn en het mislopen van Kamaldeen Sulemana hebben de Amsterdammers met Mika Godts nog maar een linksvoor in de selectie. Baas zou daar ook kunnen spelen.

Baas is van origine een linksback en vormt momenteel een sterk koppel met Josip Sutalo in het centrum van de defensie. Toch kan de 21-jarige speler ook als linksbuiten uit de voeten. Vorig seizoen, op huurbasis bij NEC, speelde Baas dertien Eredivisiewedstrijden als linksbuiten en veertien als linksachter. "Ik was vorig seizoen meer een linksbuiten die tegen sterke tegenstanders hielp behoudend te spelen", vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad. Maar als de trainer vraagt of ik op die plek wil staan, ga ik het doen."

Bij Ajax en Jong Oranje speelt Baas nu in het centrum van de defensie. "Ik denk wel dat dit mijn beste positie is", zegt de jongeling daarover. "Al kan ik nog goed als back uit de voeten." Baas is van origine eigenlijk de enige linksback in de selectie van de Amsterdammers, naast Owen Wijndal. Het is echter de vraag of laatstgenoemde nog een nieuwe kans krijgt bij Ajax, hij lijkt bovendien op weg naar de uitgang. Jorrel Hato speelt momenteel ook vaker op de linksbackpositie, maar is oorspronkelijk een centrale verdediger.

Voor Baas worden de komende maanden erg belangrijk. "Ik moet nu laten zien dat ik het hele seizoen stabiel kan blijven. Wat ik wil bereiken, is dat we ons blijven ontwikkelen en de mensen zo vermaken dat ze met plezier naar het stadion gaan. Dat zal dan op de ranglijst ook zichtbaar worden. Ik denk dat er best mooie dingen mogelijk zijn", besluit hij hoopvol.

