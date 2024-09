Ajax dacht na mislopen Sulemana aan bekende naam, maar pakte niet door

Ajax dacht na het mislopen van opnieuw aan , maar besloot uiteindelijk niet door te pakken voor de op dat moment transfervrije buitenspeler. Dat schrijft De Telegraaf maandag althans. Namli zat na zijn vertrek bij PEC aan het einde van vorig seizoen lang zonder club, maar staat inmiddels op het punt terug te keren bij de club uit Zwolle.

Namli maakte vorig jaar al zijn rentree in de Overijsselse provinciehoofdstad. De linkspoot had met doelpunten en assists een belangrijk aandeel in de voortijdige handhaving van PEC. De Zwollenaren hoopten hem daarom langer binnenboord te houden, maar Namli had er al eerder geen geheim van gemaakt graag een stap hogerop te willen zetten. Namli werd in de afgelopen transferwindow gelinkt aan onder meer Ajax, FC Twente en FC Utrecht, maar speelt volgens de laatste geluiden tot en met het einde van dit seizoen ‘gewoon’ weer in Zwolle.

LEES OOK: Ajax vindt oplossing in onverwachte hoek: 'Als de trainer het vraagt...'

Ajax sprak uitgebreid met Namli

Ajax had er zomaar nog met zijn handtekening vandoor kunnen gaan. Voetbal International maakte medio juli al melding van de Amsterdamse interesse. Ajax en Namli spraken uitgebreid met elkaar, maar de club besloot om eerst voor andere spelers te gaan. De voetballer bevestigde vorige week in gesprek met ESPN dat hij bij Ajax in beeld was. Namli had naar eigen zeggen een goed gevoel bij de gesprekken met Ajax-trainer Francesco Farioli en technisch directeur Alex Kroes en neemt het de gevallen grootmacht zeker niet kwalijk dat het uiteindelijk niet voor hem is gegaan.

Daar had afgelopen week nog verandering in kunnen komen. Ajax hoopte na het vertrek van Steven Bergwijn de tijdelijke komst van Sulemana af te kunnen ronden, maar was te laat met het indienen van het papierwerk. De FIFA stak een paar dagen na Deadline Day definitief een stokje voor een samenwerking tussen Ajax en Sulemana. Tegelijk werd duidelijk dat de Amsterdammers na het afketsen van die deal zouden gaan kijken naar transfervrije opties. “Namli was nadat Ajax op de laatste dag van de transfertermijn misgreep voor Kamaldeen Sulemana even in beeld bij de Amsterdamse club, maar daar is geen vervolg aan gegeven”, zo schrijft De Telegraaf.

