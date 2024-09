Boze Vandaag Inside-kijker belt aan bij Johan Derksen: 'Daar stoorde hij zich aan'

Johan Derksen krijgt 'aan de lopende band' mensen aan de deur die hun mening komen geven over zijn uitspraken in Vandaag Inside, zo zegt de 75-jarige journalist in gesprek met De Telegraaf. Onlangs doken beelden op van een man die zich stoorde aan het feit dat Derksen de term 'woonwagenkampen' gebruikte. Toch voelt Derksen zich naar eigen zeggen 'zeker niet' onveilig in zijn woning.

Derksen liet zich een aantal weken in Vandaag Inside ontvallen dat je 'beter een hospice in je achtertuin kan hebben dan een woonwagenkamp of kermis'. Dat schoot in het verkeerde keelgat van een kijker, die vervolgens filmt hoe hij persoonlijk verhaal haalt bij de woning van de voormalige hoofdredacteur van Voetbal International en de beelden daarvan op sociale media zet. Derksen komt daarop zelf overigens nauwelijks in beeld, wel is te horen hoe hij de man uitlegt dat hij toch echt niets tégen bewoners van woonwagens heeft.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp ‘ergert’ zich aan Derksen: ‘Hij denkt: ik ga even mijn bek houden, ik heb hier geen zin in'

"Die meneer, een woonwagenbewoner, stoorde zich eraan dat ik zei dat we nog steeds zoveel woonwagenkampen hebben", legt Derksen uit tegenover de ochtendkrant. "Hij wilde liever dat ik woonwagenlocaties zou zeggen." Daar heeft Derksen geen probleem mee: "Ik heb toegezegd dat ik nooit meer woonwagenkampen zou zeggen want dat zou hem aan de oorlog herinneren."

LEES OOK: Johan Derksen clasht live op tv met Wilfred Genee: 'Moet je dat verraden?'

De man blijkt lang niet de enige die bij Derksen op de stoep heeft gestaan, maar dat betekent niet dat hij zich onveilig voelt: "Nee, zeker niet", bezweert De Snor. "Het zijn meestal lieve mensen. Deze meneer die nu aanbelde was ook uiterst vriendelijk. Er zijn ook mensen die aan komen zetten met een schilderij dat ze van mij gemaakt hebben. Of een gedicht. Ze bedoelen het goed. Ik kan inmiddels een museum vullen met mijn lelijke gezichten", aldus Derksen. Daarnaast komen er ook mensen aan de deur omdat ze - onterecht - hopen dat hij hun probleem, bijvoorbeeld met de overheid, zou kunnen oplossen. Of Derksen daarom overweegt te verhuizen? "Welnee, dat is het laatste waar ik aan denk. Ik heb nog nooit iemand aan de deur gehad die zichzelf agressief gedroeg."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp krijgt tik op de vingers en laat niets meer van zich horen

René van der Gijp heeft achter de schermen een tik op de vingers gekregen.