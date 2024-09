Johan Derksen clasht live op tv met Wilfred Genee: 'Moet je dat verraden?'

In de uitzending van Vandaag Inside ontstond maandagavond een akkefietje tussen Wilfred Genee en Johan Derksen, toen de situatie bij RKC Waalwijk werd besproken. Een opmerking van Genee schoot in het verkeerde keelgat bij Derksen.

Derksen wist eerder in het programma te melden dat RKC-trainer Henk Fraser op de wip zit. Dat herhaalde hij maandagavond. “Hij staat heel zwak, vooral bij de sponsors. In die sponsorgroep lopen ze niet weg met Fraser.” Genee insinueerde vervolgens dat volkszanger John de Bever, een goede vriend van Derksen, de bron is van dat verhaal. “Je krijgt die lach niet van zijn gezicht, want hij vindt het nog steeds leuk, volgens mij”, zei Genee, zonder de naam van De Bever te noemen, maar wel verwijzend naar zijn hit.

Genee leek daarmee ook te insinueren dat De Bever als sponsor betrokken is bij RKC. “Maar John de Bever heeft hier niks mee te maken, met Mandemakers. Jij insinueert dat steeds, dat vind ik heel vervelend. Jij insinueert dat John de Bever mijn bron is”, reageerde Derksen. Genee noemde dat ‘voor de hand liggend’. “Jawel, maar dan moet jij dat verraden?”, vroeg Derksen. “Nou nee, het is meer een grapje”, counterde Genee.

Derksen kon de opmerking niet waarderen. “Nou, ik vind het geen grapje. Je hebt ‘m van de week ook al gemaakt, dus je treedt in herhaling. Ik vind het niet grappig, nee. Als ik iemand kan noemen, dan doe ik dat wel. Maar het komt nu helemaal niet van John de Bever, want die zat in Spanje.”

