Johan Derksen onthult dat trainer uit de Eredivisie na drie duels op de wip zit

Henk Fraser staat er intern niet al te goed op bij RKC Waalwijk, zo weet Johan Derksen maandagavond op basis van 'goed ingevoerde bronnen' te melden. De coach van de Brabantse club kent een slechte start van het seizoen en zou weleens de eerste coach in de Eredivisie kunnen worden die moet vertrekken.

Maandagavond brengt Derksen de positie van Fraser binnen RKC Waalwijk ter sprake, nadat tafelgast Özcan Akyol zich uitliet over het slechte niveau van de geel-blauwen uit Brabant: "Ik hoorde dat Fraser op de wip zit", onthult Derksen vervolgens. "Er is intern veel onvrede. Hij moet nu tegen AZ, dat worden ook geen drie punten. Dan kan Henk zijn hoofd wel eens vallen", denkt Derksen.

De analist van het programma Vandaag Inside valt iets op aan het carrièreverloop van Fraser als trainer: "Ik vind Fraser een prima jongen, maar bij iedere club waar hij zit krijgt hij uiteindelijk problemen", merkt Derksen op. Als hij vervolgens de vraag krijgt of er daadwerkelijk een vroegtijdig vertrek van Fraser uit Waalwijk in de lucht hangt, herhaalt Derksen zijn eerdere genoemde woorden: "Er is veel interne kritiek, ja."

Fraser kent een beroerde start van het seizoen met RKC. Hij verloor op bezoek bij Go Ahead Eagles en PSV, maar daarnaast ook in eigen huis van FC Groningen. Door deze resultaten staan de Brabanders momenteel met nul punten op een zeventiende plek in de Eredivisie. Alleen Almere City doet het tot nog toe nog minder goed.

