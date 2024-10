René van der Gijp deelt bij terugkeer op tv verontrustend bericht over zijn oog

René van der Gijp heeft maandagavond voor het eerst gereageerd op de pittige operatie aan zijn oog. De oud-voetballer en vaste analist van Vandaag Inside moest twee afleveringen van het programma laten schieten vanwege zijn operatie en heeft er nog last van. Van der Gijp ziet momenteel namelijk zeer slecht.

"Met het oog is het prima gegaan. Het deed wel pijn. Ik heb er 1,5 uur gelegen. Het deed pijn, maar het was een goede kliniek in Papendrecht met goede mensen. Nu maar hopen dat het terugkomt", doelt Van der Gijp op zijn zicht. "Ik zie niet alles, nee. Ik zie alleen links, maar voor de rest niets. Het komt wel terug", stelt de voormalig voetballer.

Van der Gijp werd donderdag aan zijn oog geopereerd, waardoor hij donderdag- en vrijdagavond afwezig was bij de uitzendingen van het programma Vandaag Inside. Daarnaast moest hij zijn wekelijkse podcast, KieftJansenEgmondGijp, afzeggen.

