René van der Gijp ontbreekt in podcast: 'Hij doet laconiek, maar het was pittig'

René van der Gijp was zondag nog niet voldoende hersteld van zijn oogoperatie om aan te schuiven in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp, waar de analist van Vandaag Inside wekelijks zijn zegje doet. Wim Kieft en Rob Jansen zijn er we bij en hebben veel begrip voor de afwezigheid van de oud-voetballer in de podcast.

In het begin van de podcast, die op zondag was opgenomen en maandag is gepubliceerd, wordt er direct aandacht geschonken aan de afwezigheid van Van der Gijp, die donderdag en vrijdag ook de uitzendingen van het programma Vandaag Inside moest laten schieten wegens de operatie aan zijn oog in het ziekenhuis: "Onze vriend René die is geopereerd aan zijn oog en dat was een pittige operatie, wat ik heb begrepen", begint zaakwaarnemer Jansen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee reageert op voorstel Vandaag Inside zonder Van der Gijp te doen

De Haagse ondernemer vervolgt: 'Hij (Van der Gijp) doet er laconiek over, maar hij heeft er wel anderhalf uur gelegen. Maar hij is aan het herstellen. Het komt goed", besluit de zaakwaarnemer. Van der Gijp had een paar dagen nodig om rustig te herstellen, waaronder op de opnamedag (zondag) van de podcast. Maandag zal hij weer in actie komen. De voormalig profvoetballer schuift dan weer aan in het populaire televisieprogramma Vandaag Inside met Johan Derksen, Wilfred Genee en Valentijn Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vaste kijkers keren zich tegen Vandaag Inside: 'Dit gaat een grens over'

Sommige vaste kijkers van Vandaag Inside zijn niet te spreken over een recente uitzending.