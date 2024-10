Genee reageert op voorstel Vandaag Inside zonder Van der Gijp te doen

Wilfred Genee moet er niet aan denken om René van der Gijp en Johan Derksen op den duur te vervangen bij Vandaag Inside. De presentator denkt juist dat het programma alleen werkt, doordat de mannen er met zijn drieën zitten.

Afgelopen week miste Van der Gijp twee uitzendingen van Vandaag Inside wegens een oogoperatie. Donderdagavond werd de voormalig voetballer vervangen door Albert Verlinde, die veel indruk maakte op de vaste kijkers. Victor Vlam geeft in de podcast De Communicado’s aan dat hij de uitzendingen zonder Van der Gijp erg goed vond. “Ik denk dat dit ook wel eens aanleiding zou kunnen zijn voor Talpa om te gaan nadenken over de toekomst van het programma. Misschien bijvoorbeeld twee keer per week René en vier keer per week Johan”, stelt hij voor.

Genee lijkt alleen niet zo veel te voelen voor deze suggestie. “Ik zag opeens allemaal berichten dat René eventueel vervangen zou kunnen worden, maar dat is natuurlijk absolute onzin”, laat hij vrijdagavond weten in de rubriek In de Wandelgangen. “Het is juist het driemanschap, vind ik persoonlijk, die maakt dat het evenwicht altijd zo goed is.” Genee verwacht dan ook dat het hele programma zal verdwijnen als Derksen of Van der Gijp er definitief mee zou stoppen.

Genee hoopt op nog vele jaren Vandaag Inside

Voor Genee hoeft het programma echter nog lang niet te stoppen. “Ik merk aan mezelf dat ik het leuker vind dan ooit, dat meen ik echt serieus”, gaat hij verder. “Ik merk echt aan mezelf dat ik het een feestje vind. Daarom vind ik het zo jammer dat Johan dan voelt dat hij het een kutprogramma vindt.” Hij hoopt dan ook dat Derksen snel de pret weer terugvindt. “Dan kun je dit programma nog zeker twintig jaar doen. Maar als de lol bij iedereen weggaat… Je moet niet met z’n allen met tegenzin aan een tafel zitten.”

In de Wandelgangen met Sam Hagens: 'Ik zou het echt héél zonde vinden als jullie drieën stoppen!'

