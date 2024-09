Genee 'betrapt' Hélène Hendriks met oud-topvoetballer: 'Was je nou met hem aan het zoenen?'

Wilfred Genee zag donderdagavond opmerkelijke beelden bij Ziggo Sport, na afloop van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas. Presentatrice Hélène Hendriks en analist Ronald de Boer kwamen ineens wel héél dicht bij elkaar, waardoor de presentator het idee kreeg dat er stiekem gezoend werd. Hendriks geeft een dag later in Vandaag Inside tekst en uitleg bij de situatie.

"Was je nou aan het zoenen met Ronald de Boer gisteravond op beeld? Ik liep daar langs en hoorde geen geluid, maar wat gebeurt hier dan?" Johan Derksen weet het wel: "Tongen!", grapt De Snor. "Nee, dat houd ik geheim", reageert Hendriks met een kwinkslag, om vervolgens alsnog duidelijkheid te verschaffen. "Het geluid deed het niet, dus hij hoorde mij niet. Maar we stonden natuurlijk bij een nabeschouwing, maar hij en Wesley Sneijder hoorden werkelijk niets van wat ik zei. Dus ik denk: Dan schreeuw ik het wel in zijn oor", aldus de presentatrice.

VIDEO - Wilfred tegen Hélène: 'Was je nou aan het zoenen met Ronald de Boer?'

