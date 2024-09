Derksen en Genee lijken einde VI in te luiden: ‘Het is wel een keer mooi geweest!’

Wilfred Genee en Johan Derksen weten nog niet of ze ook na de zomer van 2025 nog Vandaag Inside blijven maken. Het contract van de heren loopt, net als dat van René van der Gijp, op dat moment af. Het drietal zou wel open staan om langer door te gaan, maar moet ook rekening houden met wat de kijkers willen.

Maandagavond clashten Derksen en Van der Gijp hard in de uitzending van Vandaag Inside, waardoor veel twijfels ontstonden over de toekomst van het programma. Dinsdag sloten de heren weer vrede, waardoor het in ieder geval tot het einde van het huidige contract, medio 2025, te zien zal zijn. In de uitzending van vrijdag begint Genee over de muziek in het programma, waarna Derksen lijkt te hinten naar een mogelijke toekomst.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp wordt niet gemist bij Vandaag Inside: ‘Hij blijkt een prima vervanger’

“Ik las ergens dat jij in december moet onderhandelen en jij moet het maar allemaal binnenhalen”, begint De Snor tegen zijn collega, die zich afvraagt of ze er niet gewoon mee stoppen na het huidige seizoen. “Die kans bestaat ook”, antwoordt Derksen. Valentijn Driessen stelt vervolgens de vraag of ze dus toch een nieuw contract gaan tekenen. “Ik weet van niks”, klinkt het vanuit Genee. “Ik hoor er allemaal verhalen over, maar het is wel een keer mooi geweest. Avondje thuis, heerlijk man!”, stelt hij met een lach.

LEES OOK: Afwezige René van der Gijp laat van zich horen bij Vandaag Inside

Derksen antwoordt serieus

Vervolgens kiest Derksen ervoor de vraag toch serieus te beantwoorden. “Ik denk dat je dit programma niet uit moet melken tot de mensen het niet leuk meer vinden”, vindt de oud-voetballer. Wanneer Hélène Hendriks vraagt of ze daar ver vandaan zitten, blijft het lang stil bij Derksen. “Ik weet niet of de kijkers er net zo in staan als ik”, antwoordt hij uiteindelijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen kijkt Van der Gijp aan: 'Ik neem René kwalijk dat...'

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.